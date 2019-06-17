Контраварийная подготовка без квалифицированного инструктора очень опасна, но российские военные решили проводить такие курсы самостоятельно, не привлекая "гражданских" инструкторов. Что из этого получилось – смотрите в видео.

Полицейский разворот – один из многих элементов котраварийной подготовки, основная цель которого научить водителя правильно себя вести в случае разворота автомобиля. По сути, это несложное упражнение, которое учит водителя полезным навыкам, но неправильное его выполнение может закончиться плохо.

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"Друзья, меня спросили, что за причина? Отвечаю. Я покатал на Ладе Весте Спорт одного начальника Военной автоинспекции. Покатал и объяснил, что такое спортивное вождение. Он сказал, что у них есть полигон. Я предложил им провести тренинг. Это предложение военных не заинтересовало. Типа, умеем все сами, потому что мы с усами", – пишет на своей странице в ФБ известный российский пилот и инструктор Михаил Горбачев.



"Полицейский разворот – это очень просто. Нужно разогнаться задним ходом до скорости в 30-40 км/ч, выжать педаль сцепления, и крутануть руль до упора! Что мы видим: разгон задним ходом, маленький поворот руля и руль сразу обратно. То есть импульс к повороту, и этого достаточно для переворота. Осуществляется поворот назад на прямых колесах, сцепление не выжато. Результат – кульбит", – пишет Михаил Горбачев.