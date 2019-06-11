Послуги надаватиме європейський лоукост-перевізник FlixBus.

11 червня 2019 року найбільший оператор автобусних перевезень в Європі, компанія FlixBus, оголосила про свій вихід на український ринок. З 13 червня автобуси будуть їздити з Києва до Кельн, Росток, Карлсруе, Штутгарт та Відень. Ціни на квитки за цими напрямками стартують від 5 до 15 євро.

Протягом 2019 року мережа маршрутів розшириться і до інших українських міст – Харкова, Дніпра, Одеси та Львова. Автобуси будуть їздити до Німеччини, Польщі, Чехії, Австрії та Угорщини. Хабами з’єднання будуть виступати Краків, Будапешт, Берлін та Мюнхен.

"Компанія FlixBus працює за унікальною бізнес-моделлю, яка передбачає партнерство з місцевими перевізниками, - говорить міністр інфраструктури Володимир Омелян. – А це, у свою чергу, сприятиме розвитку місцевого бізнесу та інфраструктури, яка побудована навколо перевезень – заправки, сервіси з обслуговування автобусів, нові робочі місця”.

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