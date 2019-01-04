Студенти університету Нового Південного Уельсу (Австралія) створили найекономічніший автомобіль в світі. Для того, щоб проїхати 4100 км від Перта до Сіднея йому знадобилося всього 50 доларів.

Violet (саме так називається авто) оснащений електромотором, а його капот і дах покриті сонячними панелями. Є, втім, і акумуляторні батареї, адже енергії сонця недостатньо.

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Щодня електрокар долав приблизно по 600 км, на що йшло 20-24 кВт∙год електроенергії – в п'ять разів менше, ніж у Tesla Model 3. Violet все ж доводилося заряджати вночі і за шість днів набігли ті самі $ 50.

Це вже третя спроба встановити рекорд на Violet. У 2017 році в автомобіля зламалася задня підвіска, а в жовтні 2018-го – загорілася батарея. Тепер же досягнення зафіксують у Книзі рекордів Гіннеса.