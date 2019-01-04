Студенты университета Нового Южного Уэльса (Австралия) создали самый экономичный автомобиль в мире. Для того, чтобы проехать 4100 км от Перта до Сиднея ему понадобилось всего 50 долларов.

Violet (именно так называется автомобиль) оснащен электромотором, а его капот и крыша покрыты солнечными панелями. Есть, впрочем, и аккумуляторные батареи, ведь энергии солнца недостаточно.

Читайте также: Лючок бензобака: справа, слева, в центре – почему так сделано?

Ежедневно электрокар преодолевал примерно по 600 км, на что уходило 20-24 кВт∙ч электроэнергии – в пять раз меньше, чем у Tesla Model 3. Violet все же приходилось подзаряжать ночью и за шесть дней набежали те самые $50.

Это уже третья попытка установить рекорд на Violet. В 2017 году у автомобиля сломалась задняя подвеска, а в октябре 2018-го – загорелась батарея. Теперь же достижение зафиксируют в Книге рекордов Гиннеса.