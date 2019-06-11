Услуги будет предоставлять европейский лоукост-перевозчик FlixBus.

11 июня 2019 года крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе, компания FlixBus, объявила о своем выходе на украинский рынок. С 13 июня автобусы будут ездить из Киева в Кельн, Росток, Карлсруэ, Штутгарт и Вену. Цены на билеты по этим направлениям стартуют от 5 до 15 евро.

В течение 2019 года сеть маршрутов расширится и в другие украинские города - Харьков, Днепр, Одесса и Львов. Автобусы будут ездить в Германию, Польшу, Чехию, Австрию и Венгрию. Хабами соединения будут выступать Краков, Будапешт, Берлин и Мюнхен.

"Компания FlixBus работает по уникальной бизнес-модели, которая предполагает партнерство с местными перевозчиками, – говорит министр инфраструктуры Владимир Омелян. – А это, в свою очередь, будет способствовать развитию местного бизнеса и инфраструктуры, построенной вокруг перевозок – заправки, сервисы по обслуживанию автобусов, новые рабочие места".

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