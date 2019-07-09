Олег Гладковский вернулся в автомобильный бизнес после госслужбы. О планах развития корпорации "Богдан" он рассказал в своем первом интервью AUTO-Consulting.

На госслужбе Олег Гладковский находился пять лет и занимал должность первого заместителя секретаря СНБО. Именно в это время легальный автомобильный рынок испытал существенное давление со стороны "еврономеров". А украинское автопроизводство было переориентировано на военные нужды.

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Какую позицию занимал СНБО в вопросе "еврономеров"? Ведь, когда по всей стране начали перекрывать главные магистрали, это уже был вопрос национальной безопасности? Почему в Украине стало возможным такое явление, как "еврономера"?

Как только схема по ввозу таких автомобилей стала системой, я эти вопросы поднимал на разных уровнях. Я предупреждал, чем это может закончится. Но увы, в Украине все годы идет жесткая борьба интересов между импортерами и производителями. И в этом случае победили лоббисты безналогового импорта. Это не правильно, и это уже повлияло на рынок. И мы еще долго будем ощущать последствия этого потока импорта. Те законы, которые были приняты ранее, нужно выполнять, только так можно нормализовать ситуацию на авторынке.

Почему за последние 5 лет не произошло коренного перелома в автопромышленности?

У нас полностью отсутствует промышленная политика. Нет даже условий для ее возрождения. А ведь рецепт тут простой. Ничего не надо выдумывать. Достаточно изучить опыт тех стран, которые преуспели в этом. Это же очевидные вещи: оборудование и технологии ввозятся без налогов, а готовая продукция ввозится с налогом. В тех отраслях, в которых государство заинтересовано нарастить потенциал – даются какие-то льготы.

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У нас же все наоборот. Говорили, говорили, что нужно развивать производство электромобилей, принимают закон о стимулировании электротранспорта. А там прописано, что завозить можно что угодно без налогов, а оборудование для производства и технологии – облагаются. Ну о какой промышленности можно говорить? Кто сюда придет вкладывать деньги? Можно писать какие угодно письма, и приглашать инвесторов, но первое, что они спросят: А какое у вас законодательство? А мы им что покажем?

По объему автомобильного рынка мы откатились в середину 90-х? Как будет развиваться авторынок дальше?

Есть один позитивный тренд – глобальный автомобильный рынок будет расти. Мое мнение, несмотря ни на что, украинский авторынок будет расти. К 2023-2025 гг рынок новых автомобилей будет в районе 150-170 тыс. штук. Этот рынок уже позволяет хоть как-то развиваться дилерским сетям и сервису.

В последние годы крупные "игроки" автомобильного бизнеса в Украине стали активно развивать направление поставки б/у автомобилей. Планирует ли "Богдан" стать оператором б/у рынка?

Олег Гладковский: "Мы не можем оставаться в стороне от этого процесса. Мы видим, что общее количество транзакций на авторынке +/- неизменно и равняется 600 тыс. в год, но сейчас 90% всех сделок происходит в сегменте подержанных автомобилей. Мы планируем увеличивать свое присутствие и в этом сегменте. Будем делать акцент на развитии на региональном уровне.

Будет ли меняться портфель брендов в корпорации "Богдан"?

Да, мы создали совместное предприятие и будем предлагать новое направление – специальная техника и погрузчики XCMG. Ставим высокие задачи по автомобильным брендам. Для Hyundai стать №3 на украинском рынке и занять 6-7% в следующем году.

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Ведем переговоры и с новыми партнерами. Продолжаем всем предлагать локализацию производства, чтобы загрузить наши предприятия. Пытаемся найти какие-то приемлемые формы взаимодействия, учитывая отсутствие стимулирующих условий для производства у нас в стране.

Для нас есть положительные моменты в том, что растет стоимость производства в Китае, плюс долгая логистика. Стараемся на этом сыграть.

Активно ищем партнеров по производству электротранспорта. Как только получим подтвержденный большой заказ, будем выходить на Правительство и доказывать, что нужно менять условия.

Одна из проблем, которая сдерживает приход потенциальных инвесторов в автомобильный сектор – это отсутствие сейчас у Украины выхода на крупные соседние рынки сбыта. Удастся ли Украине пробиться?

Да, это действительно так. Но я считаю, что это – не проблема. Гораздо большей проблемой является отсутствие долгосрочных программ развития. Никто не придет, если мы не покажем наш вектор на 10-20 лет в развитии отрасли.

Наше соглашение с ЕС предусматривает постепенное снижение пошлин на автомобили, как от них к нам, так и от нас к ним. Так, что рынок ЕС для нас, можно сказать, открытый. Надо пробиваться. Тем более, что у нас есть компетенции в этом.

Каким Вы видите будущее завода "Богдан Моторс" в Черкассах?

Счастливый вариант: мы найдем стратегического партнера, который позволит загрузить все существующие мощности выпуском автомобилей, в идеале – электромобилей. Менее счастливый случай: мы его переформатируем под транспортно-логистический центр, где будем проводить комплектующие для автоконцернов и будем в производственной цепочке.

Немного приоткрою тайну, мы сейчас на завершающей стадии переговоров с одной глобальной компанией по размещению в Черкассах производства комплектующих. Это будут поставки не для украинского рынка, а для общемирового производства.

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По военной продукции мы стараемся выходить на экспорт. Предлагаем наши автомобили: Барс-6, Барс-8, санитарный Богдан-2251, командирский Богдан-2351, формируем портфель заказов на следующий год. Также предложим легкий полноприводный грузовик Богдан-3355 с колесной формулой 4х4, который может стать заменой ГАЗ-66 в армии.

Мы не станем повышать тоннаж бронетехники, а сконцентрируемся на легких бронированных машинах, но расширим число их модификаций.

А какие новинки появятся у Луцкого автобусного предприятия?

Мы сейчас пересматриваем направления, по которым будет развиваться луцкий завод. Мы рассчитывали, что развитие общественного транспорта в стране будет происходить по европейским трендам и перевозчики постепенно перейдут к большим автобусам. И предприятие разработало всю линейку таких современных автобусов. А наиболее популярный в Украине сегмент автобусов малого класса "Богдан" оказался провален. Это наш сегмент, с которого мы начинали, поэтому мы сейчас направим усилия на появление нового автобуса этого класса. И будем отвоевывать свое место под солнцем.

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Сейчас активно обсуждается тематика электробусов. Но мое мнение, что покупать большие городские электробусы, стоимостью 450-500 тыс. евро без дотаций Украина не готова. Хотя мы готовы выпускать такие электробусы. Только представьте, какой должна быть стоимость проезда в этом случае, чтобы он окупился? А вот начать с небольших экономических электробусов, как в свое время было с "маршрутками", может и выйти. Будем разрабатывать такой вариант.

"Богдан" будет пытаться продвигать свои автобусы и на европейский рынок. Но это уже будут гибридные и электробусы. В следующем году начнем участвовать в европейских выставках. Нам будет что показать.

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