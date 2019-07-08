По предварительным данным "Укравтопрома" в июне на украинских предприятиях было произведено 559 единиц автотранспортных средств, что на 17% меньше, чем годом ранее.
Июньское производство легковых автомобилей снизилось на 15% до 504 шт. Как и годом ранее, всю статистику по легковым автомобилям продолжает формировать крупноузловая сборка завода “Еврокар”.
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Выпуск автобусов сократился на 29% до 55 шт.
Больше всего автобусов, как и раньше, изготовил “Черкасский автобус” – 30 шт. На Часивоярском заводе выпустили 13 автобусов, Черниговский автозавод сделал 8 автобусов и 4 ед. произвел ЗАЗ.
Статистика по производству коммерческих автомобилей в Украине за прошлый месяц отсутствует.
Всего с начала года в Украине было произведено 2949 ед. автотранспортных средств или на 24% меньше, чем за первое полугодие прошлого года.
- Легковых автомобилей – 2532 шт. (-24%);
- Коммерческих – 21 шт. (-81%);
- Автобусов – 396 шт. (На 1 шт. больше, чем за АППГ).
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