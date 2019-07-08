За попередніми даними "Укравтопрому", в червні на українських підприємствах було виготовлено 559 одиниць автотранспортних засобів, що на 17% менше, ніж роком раніше.

Червневе складання легкових автомобілів знизилося на 15% – до 504 шт. Як і роком раніше, всю статистику по легковим авто продовжує формувати великовузлове складання заводу “Єврокар”.

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Випуск автобусів скоротився на 29% до 55 шт.

Найбільше автобусів, як і раніше, виготовив “Черкаський автобус” – 30 шт. На Часівоярському заводі випустили 13 автобусів, Чернігівський автозавод зробив 8 автобусів і 4 од. виробив ЗАЗ.

Статистика з виробництва комерційних автомобілів в Україні за минулий місяць відсутня.

Всього з початку року в Україні було виготовлено 2949 од. автотранспортних засобів або на 24% менше, ніж за перше півріччя минулого року.

Легкових автомобілів – 2532 шт. (-24%);

Комерційних – 21 шт. (-81%);

Автобусів – 396 шт. (на 1 шт. більше ніж за апмр).

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