За попередніми даними "Укравтопрому", в червні на українських підприємствах було виготовлено 559 одиниць автотранспортних засобів, що на 17% менше, ніж роком раніше.
Червневе складання легкових автомобілів знизилося на 15% – до 504 шт. Як і роком раніше, всю статистику по легковим авто продовжує формувати великовузлове складання заводу “Єврокар”.
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Випуск автобусів скоротився на 29% до 55 шт.
Найбільше автобусів, як і раніше, виготовив “Черкаський автобус” – 30 шт. На Часівоярському заводі випустили 13 автобусів, Чернігівський автозавод зробив 8 автобусів і 4 од. виробив ЗАЗ.
Статистика з виробництва комерційних автомобілів в Україні за минулий місяць відсутня.
Всього з початку року в Україні було виготовлено 2949 од. автотранспортних засобів або на 24% менше, ніж за перше півріччя минулого року.
- Легкових автомобілів – 2532 шт. (-24%);
- Комерційних – 21 шт. (-81%);
- Автобусів – 396 шт. (на 1 шт. більше ніж за апмр).
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