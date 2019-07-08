На зустрічі з "євробляхерами" на закарпатський митниці президент України Володимир Зеленський пообіцяв вирішити проблему введення великих штрафів з 22 серпня.

Президент пообіцяв вирішити питання з доступним розмитненням авто під час зустрічі з “євробляхерами” на закарпатський митниці.

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Зараз головна проблема “євробляхерів” полягає у непомірних штрафах (до 170 тис. грн.) за керування автомобілями на іноземній реєстрації, які вступлять в силу 22 серпня. Зеленський пообіцяв вирішити це питання як тільки буде сформована нова Верховна Рада, а до цього знайти інші важелі вливу.

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