К счастью авария обошлась без жертв.

В Запорожской области два кроссовера Volkswagen Touareg и микроавтобус Volkswagen Multivan, сопровождающие в поездках Владимира Зеленского, попали в аварию, столкнувшись с колонной автобусов, перевозивших детей.

Читайте также: Украинский КрАЗ-Шрек-М будет разминировать минные поля в Африке

По предварительной информации, тяжело пострадавших в ДТП нет. Также известно, что президента в одной из машин не было – он отправился в Киев самолетом.

Фото с места события / из открытых источников

Детей-курортников перевозили большие автобусы, благодаря чему все пассажиры остались целыми. Как видно на фото, кроссоверы изуродованы вдребезги, а один из автобусов вылетел в кювет.

По предварительной информации, причина происшествия – неудачно выполненный обгон колонны автобусов автомобилями сопровождения. По факту ДТП в УДО будет проведено внутреннее расследование.

Смотрите также: В Украине презентовали компактный кроссовер Volkswagen T-Roc