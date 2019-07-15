На щастя аварія обійшлась без жертв.

У Запорізькій області два кросовера Volkswagen Touareg та мікроавтобус Volkswagen Multivan, що супроводжують у поїздках Володимира Зеленського, потрапили у аварію, зіткнувшись з колоною автобусів, які перевозили дітей.

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За попередньою інформацією тяжко постраждалих у ДТП немає. Також відомо, що президента у жодній з машин не було – він вирушив до Києва літаком.

Фото з місця події / з відкритих джерел

Дітлахів-курортників перевозили великі автобуси, завдяки чому усі пасажири залишились цілими. Як видно на фото, кросовери понівечені вщент, а один з автобусів вилетів в кювет.

За попередньою інформацією причина події – невдало виконаний обгін колони автобусів автомобілями супроводу. За фактом ДТП в УДО буде проведено внутрішнє розслідування.

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