На дороге Одесса – Рени взяли более ста проб, а дыры засыпали щебнем. Дорожники в панике: новой трассе теперь необходим ямочный ремонт.

Это не простая трасса. Это "символ перемен". В феврале ее открытие освещали все СМИ. Оно и понятно: дорогу ждали 20 лет, на нее потратили 3 миллиарда гривен. Поверхность, как стекло – местные жители в шоке. Впоследствии, конечно, привыкли, включили скорость... и неожиданно стали терять колеса. Через каждые 2-3 километра на дороге появилась "нора".

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– Такое впечатление, что завелись "асфальтовые кроты", – возмущаются одесситы в соцсетях. Это диверсия – 100%. Это прямой путь к разрушению дороги и аварий. Одно дело, когда ты едешь по разбитой дороге и видишь выбоины, объезжаешь их. Другое, когда гонишь по новой трассе и не ждешь подвоха, – возмущается Олег Варивода, руководитель Службы автомобильных дорог в Одесской области.

Ответ на вопрос, кто же пробурил в дороге дыры очевиден. Таким образом берут пробы асфальта, кернов для экспертизы. Это распространенная практика, которая помогает понять, сколько на самом деле было заключено (уложено) сантиметров асфальта, щебня и др.

– По моей информации, трасса М15 заинтересовала главное следственное управление СБУ и Департамент защиты экономики Нацполиции в Одесской области. И, если сравнить стоимость ремонта километра дороги у нас и в той же Польше, то можно предположить, что подозрения следователей небезосновательны, – говорит советник главы управления Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

Результаты экспертизы пока неизвестны. Может дорогу "разворовали", а может, и нет. Но теперь она в любом случае не проездная.

– По хорошему тот, кто заказывает экспертизу, оплачивает и заделки дыр. Это делается оперативно, сразу после взятия пробы (шурфа). Плюс шурфы обычно берутся на обочине, – говорит руководитель Независимого института судебных экспертиз Геннадий Пампуха.

В данном случае была применена "авторская методика": бурили посреди дороги, а дырки забросали щебнем. Как следствие, новой трассе необходим ямочный ремонт и дальше очередная экспертиза: сколько "отмыли" на ямочной.

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