Компания Kuhn Schweiz AG создала гигантский 110-тонный грузовик на электричестве eDumper, который стал крупнейшим электрокаром в мире.

Только батареи автомобиля весят около 4,5 тонн, передает CNN. Автомобиль оборудован устройством самозарядки.

Читайте также: Где покататься на картинге в Киеве

По данным издания, невероятный електрогрузовик работает в горном карьере возле города Боль в Швейцарии. Он способен перевозить за раз до 60 тонн груза.

Среди прочего, eDumper оборудован рекуперативной зарядкой и может восстанавливать энергию во время торможения. Интересно, что, чем тяжелее нагрузка, тем сильнее торможение и тем больше электроэнергии можно восстановить.

Самозарядные аккумуляторы грузовика поразили даже гонщика "Формулы Е” Лукаса Ди Грассия, которому выпал шанс покататься на электрокаре.

По его словам, в начале поездки у авто было 90% заряда, и оно было погружено 75 тоннами камня. По возвращению датчики грузовика показывали 88% остатка батареи, 8% из которых были восстановлены благодаря функции рекуперации.

Читайте также: 10 самых популярных кроссоверов в мире: рейтинг​​​​​​​