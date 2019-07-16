Глобальный рынок новых авто падает. При этом тенденция набирает обороты: если по итогам 2018 года проседание сказалось скромным показателем в 0,7%, то сейчас падение более глубокое.

Так, в первом квартале текущего года по всему миру было продано чуть больше 21 миллиона новых авто, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Но все же бить тревогу рано: рынок новых авто, как и раньше, большой, а сегмент кроссоверов, хотя и чувствует определенный дискомфорт, но господствует в автомобильном мире. Сегодня мы решили поговорить именно о тех самых китах, на которых держится глобальный рынок SUV. Примечательно, что даже при индивидуальном рассмотрении тенденция проседания продаж ощущается очень остро: из всей десятки кроссоверов, представленных ниже, только трем моделям удалось нарастить продажи, в то время, как остальные только теряли клиентов с самого начала текущего года.

10 место Haval H6 – продажи 103 091 шт.

Признаться, наличие "китайца" в рейтинге самых популярных кроссоверов в мире уже мало кого удивляет. Более того: семь пунктов данной десятки принадлежат автомобильным брендам из Азии! Поднебесную пока единолично представляет модель Haval H6, с которой мы неплохо знакомы.

И все же в текущем году продажи упомянутого Haval H6 заметно просели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: кроссовер стали покупать хуже на целых 19%. Тревожный сигнал, на который автопроизводитель уже отреагировал: на глобальный рынок выпустили более свежий паркетник Haval F7, который, возможно, станет новым бестселлером бренда.

9 место Chevrolet Equinox – продажи 109 334 шт.

Если с Haval H6 украинцы уже успели подружиться (авто официально продается в нашей стране), то следующий образец на украинском рынке встретишь нечасто: обычно "Эквинокс" у нас случаются в статусе недавних эмигрантов из Америки. А вот на североамериканском рынке Chevrolet Equinox – бестселлер. Особенно успешным для модели оказался именно 2018 год, когда продажи кроссовера выросли на 16,4%. За пять месяцев текущего года ему удалось прибавить еще 3% покупателей.

Рост, скажем так, скромный, но учитывая, что в данной десятке положительной динамикой могут похвастаться всего три модели, это однозначно "победа". И несмотря на много нюансов, при желании примерить американскую мечту на себя возможно: найти кроссовер Chevrolet Equinox в Украине не составит труда. В наличии есть даже версии 2019 модельного года, которые предлагаются с системой полного привода, 1,5-литровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач.

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8 место Mazda CX-5 – продажи 115 718 шт.

Так же, как и сейчас, по результатам глобальных продаж за полный 2018 год кроссовер Mazda CX-5 закрепился на восьмом месте. Удержать позиции машине было явно непросто, да и, говоря откровенно, получилось только благодаря "просадке" конкурентов. Так как продажи японского кроссовера в 2019 году упали на 8%. Более того, не стоит забывать, что его ближайший преследователь – один из немногих участников рейтинга, который продолжает сохранять положительную динамику продаж. Возможно, положение дел (и позиция в рейтинге) для Mazda CX-5 вскоре изменится. Не так давно автопроизводитель выкатил обновленную версию кроссовера.

Сначала может показаться, что это все тот же автомобиль: дизайнеры не имели целью поразить нововведениями, да и сама начинка изменениям особо не подверглась. Зато инженеры поработали над устранением некоторых старых проблем. Что из этого получится? Время покажет.

7 место Hyundai Tucson – продажи 119 544 шт.

"Тушкан", как его любя прозвали в народе, – бестселлер не только глобального масштаба, но и важный игрок украинского рынка. По результатам продаж новых авто в Украине (за период с января по май) эта модель обосновалась на пятой позиции, хотя ее продажи составили скромные на фоне общего показателя 966 экземпляров. Для "развивающегося" (в какой раз и какой год) рынка – совсем неплохо.

Что касается мирового первенства, в этом году Hyundai Tucson не досчитался 12% покупателей и сильно отстал от своего прошлогоднего результата: по итогам 2018 года машина находилась на четвертом месте среди самых популярных. Возможно, клиентов куда больше заинтересует новое поколение паркетника, о котором уже заговорили представители марки.

Впрочем, о сроках появления такого авто информацию скрывают: дизайнер будущего "туса" (верное произношение по мнению производителя) лишь отметил, что новинка "сведет всех с ума". Удивите нас, г-н Сан Юп Ли!

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6 место Nissan Qashqai – продажи 119 772 шт.

По результатам 2018 года Nissan Qashqai стал седьмым по популярности новым автомобилем в Украине и пятым наиболее продаваемым кроссовером в мире. И хоть таким продажам многие кроссоверы могут только позавидовать, лучшие времена для этого поколения некогда популярного автомобиля прошли. Вернутся ли?

Как бы там ни было, "японцу" рано вешать шлем на гвоздь: разница в продажах Qashqai и Tucson, по меркам глобальных продаж, копеечная – всего 228 машин! Так что легкой жизни не будет: в нынешнем рейтинге у Nissan Qashqai чуть ли не рекордная отрицательная динамика продаж – минус 16% по сравнению с прошлым годом. И хотя позорный вылет из десятки ему пока не грозит, уступить свою шаткую позицию корейскому сопернику он все же рискует.

5 место Kia Sportage – продажи 126 481 шт.

Из 126 481 проданного в этом году в мире Kia Sportage нашим согражданам достались 2 479 кроссоверов. Казалось бы, показатель не такой большой, но и его "корейцу" хватило, чтобы стать абсолютным бестселлером украинского рынка. Примечательно, что в борьбе за "наших" Sportage обогнал Toyota RAV4, с которым весь год шел бок о бок. Но все же на глобальном рынке "Рафику" удалось оторваться.

Отдельной похвалы заслуживает образцовая динамика продаж Kia Sportage: в 2019-м году глобальный интерес к автомобилю увеличился на 18%, позволив "Спортажу" стать как раз одним из трех кроссоверов, кому удалось не уйти в минус. Напомним, что прошлой зимой машина успела пережить деликатный рестайлинг и продается в Украине в самом свежем исполнении.

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4 место Volkswagen Tiguan – продажи 173 058 шт.

Как мы уже заметили, автопроизводители из Старого Света подчистую проигрывают гонку за лидерство в сегменте SUV конкурентам из Азии. Сегодня в рейтинге только один представитель Европы, но и его позиции крайне неустойчивы. Продажи Volkswagen Tiguan в этом году упали на 15%, и немецкий кроссовер скатился со второй строчки рейтинга (как было по итогам 2018 года) сразу на четвертую.

На более светлое будущее рассчитывать не приходится: Volkswagen молчит о грядущих доработках машины, а вопрос относительно планов на новое поколение висит в воздухе без ответа. Конечно, некоторый отрыв от ближайшего преследователя накоплен, но уже к концу года Tiguan имеет все шансы отойти на задний план. Однако отдадим ему должное: за 12 лет "жизни" объемы выпуска кроссовера перевалили за 5 миллионов экземпляров. К слову, юбилейный Tiguan сошел с конвейера завода в Вольфсбурге еще в январе прошлого года.

3 место Toyota RAV4 – продажи 190 118 шт.

В 2018 году Toyota RAV4 был самым продаваемым кроссовером в мире, однако удержать лидерство надолго у него пока не получается. На положение вещей давит сразу несколько факторов: падение интереса к машине со стороны покупателей (пусть и скромные, но важные при таких обстоятельствах 2%), а также покупательский энтузиазм вокруг конкурентов. Чтобы понять картину в полной мере, нужно добраться до следующей позиции рейтинга.

Однако перед тем напомним, что Toyota RAV4 с переходом в новое поколение сильно изменился. В первую очередь, внешность кроссовера стала куда более маскулинной – грубоватой, выразительной. Отказавшись от попыток понравиться всем тонким натурам на свете, автомобиль получил новую платформу и предлагается с бензиновым 2,0-литровым двигателем на 173 лошадиных силы. Естественно, в меню есть и гибрид – автомобиль с 218-сильной силовой установкой на основе 2,5-литрового "атмосферника" и вариатора e-CVT.

2 место Honda CR-V – продажи 190 319 шт.

В течение долгих лет Honda CR-V был самым продаваемым кроссовером в мире. Из привычной колеи его выбили в 2017 году, причем нарушителем спокойствия оказался вышеупомянутый Toyota RAV4. По результатам 2018 года CR-V не смог одержать реванш над своим главным конкурентом, однако теперь ему это удалось. Правда, с незначительным преимуществом в 201 проданную машину, – по всему миру!

И все же абсолютным лидером продаж Honda CR-V не стал. Все шансы у него есть: в 2019-м интерес к машине вырос на 20% – это рекордный прирост, если говорить об успехах других участников этого рейтинга. Да и машина на самом деле хорошая.

1 место Nissan X-Trail/Rogue – продажи 200 955 шт.

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Мы долго спорили о том, как следует поступить в данной ситуации: большинство аналитиков, подводя итоги продаж кроссоверов, разводят Nissan X-Trail и Rogue по углам, говоря о них, как о разных машинах. Да, шансов стать "номером один" отдельно у каждого из этих авто было не так уж и много. Но мы решили сложить все яйца в одну корзину: европейский X-Trail и американский Rogue, по большому счету, это практически один и тот же автомобиль с минимальными (и часто неопределимыми невооруженным взглядом) отличиями.

Результат воссоединения, прямо скажем, основательно повлиял на общую картину мира: мало того, что X-Trail/Rogue стал абсолютным лидером продаж, так еще и своего ближайшего преследователя он обходит на 10 с лишним тысяч проданных авто! Впрочем, как в любом союзе, принимать пришлось и недостатки: общая динамика модели является отрицательной, "Ниссан" ушли в минус на 14%. При таком поведении будет совсем не удивительно, если уже к середине года движущаяся по встречному рыночному курсу Honda CR-V поставит двойняшек-выскочек на место и выйдет в лидеры мировых продаж кроссоверов. Или это будет Toyota RAV4? Узнаем совсем скоро!

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