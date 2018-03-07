В Україні списують автомобілі нечасто. Зокрема, кількість вибувших з експлуатації транспортних засобів значно менша, ніж чисельність нових та вживаних авто, що були ввезені в нашу країну.

За інформацією, наданою головним сервісним центром МВС України, протягом 2017 року назавжди було знято з обліку 13,5 тисяч транспортних засобів. Деякі з них були знищені в результаті ДТП, але переважна більшість автівок офіційно припинили своє існування у зв’язку зі старістю та повним вичерпанням ресурсу.

В рейтингу впевнено лідирує ВАЗ. Автомобілі цієї марки відправилися на вічний спочинок у кількості 2412 одиниць. На другому місці ГАЗ – 2 385 списаних автомобілів. Третє місце — за продукцією АЗЛК, від якої звільнились 896 автовласників.

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Всю першу десятку займають автомобілі, вироблені на території та за часів колишнього Радянського Союзу. А ось з іномарками наші співвітчизники розлучаються неохоче. Всього за 2017 рік списано: 121 Ford, 101 Opel, 67 Renault, 60 Volkswagen та 51 Mercedes-Benz.

Для списання свого транспортного засобу необхідно звернутись у будь-який сервісний центр МВС, надати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, номерні знаки, паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Сам автомобіль при списанні пред’являти не потрібно. Коштує така послуга 350 гривень.

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Нагадаємо, що за інформацією Державної фіскальної служби, в минулому році в Україну було ввезено 80 тисяч нових автомобілів, 73 тисячі вживаних та розмитнених за пільговими тарифами і 246 тисяч не розмитнених автомобілів, так званих “євроблях”.