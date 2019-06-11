Чем меньше риск угона машины, тем ниже стоимость его страхования.
Рейтинг защищенности автомобилей от угона показывает, какие машины реже всего угонщики выбирают для своих атак.
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Степень угонозащищенности автомобиля влияет, в частности, на стоимость КАСКО для него и тем самым сказывается на стоимости владения машиной. Для страховой компании не всегда целесообразно закладывать более высокий риск угона конкретной марки автомобиля в тариф КАСКО.
Например, когда определенную модель угоняют часто, такой тариф оказывается слишком высоким для владельца. Тогда страховая компания прибегает к иной стратегии – управление риском угона. Для этого страховщики ведут переговоры с производителями автомобилей, чтобы убедить их внедрить некоторые новшества, которые позволят сделать машину более защищенной от угонов.
Рейтинг угонозащищенности 2019:
|Место
|Марка
|Модель
|Итоговые баллы (з 1000)
|1
|Land Rover
|Range Rover
|740
|2
|Toyota
|Camry
|614
|3
|Volkswagen
|Tiguan
|608
|4
|Skoda
|Rapid
|586
|5
|Kia
|Rio
|577
|6
|Kia
|Optima
|565
|7
|Toyota
|Land Cruiser 200
|545
|8
|Toyota
|RAV4
|529
|9
|Hyundai
|Creta
|444
|10
|Renault
|Duster
|379
Результаты тестирования используются как страховщиками КАСКО в качестве ориентира при установлении тарифа по риску “угон”, так и владельцами авто для оценки своих потенциальных дополнительных вложений для защиты машины.
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