Чем меньше риск угона машины, тем ниже стоимость его страхования.

Рейтинг защищенности автомобилей от угона показывает, какие машины реже всего угонщики выбирают для своих атак.

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Степень угонозащищенности автомобиля влияет, в частности, на стоимость КАСКО для него и тем самым сказывается на стоимости владения машиной. Для страховой компании не всегда целесообразно закладывать более высокий риск угона конкретной марки автомобиля в тариф КАСКО.

Например, когда определенную модель угоняют часто, такой тариф оказывается слишком высоким для владельца. Тогда страховая компания прибегает к иной стратегии – управление риском угона. Для этого страховщики ведут переговоры с производителями автомобилей, чтобы убедить их внедрить некоторые новшества, которые позволят сделать машину более защищенной от угонов.

Рейтинг угонозащищенности 2019:

Место Марка Модель Итоговые баллы (з 1000) 1 Land Rover Range Rover 740 2 Toyota Camry 614 3 Volkswagen Tiguan 608 4 Skoda Rapid 586 5 Kia Rio 577 6 Kia Optima 565 7 Toyota Land Cruiser 200 545 8 Toyota RAV4 529 9 Hyundai Creta 444 10 Renault Duster 379

Результаты тестирования используются как страховщиками КАСКО в качестве ориентира при установлении тарифа по риску “угон”, так и владельцами авто для оценки своих потенциальных дополнительных вложений для защиты машины.

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