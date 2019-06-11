Чим менший ризик викрадення машини, тим нижча вартість його страхування.

Рейтинг захищеності автомобілів від угону показує, які машини викрадачі найрідше обирають для своїх атак.

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Ступінь угонозахищеності автомобіля впливає, зокрема, на вартість каско для нього і тим самим позначається на вартості володіння машиною. Для страхової компанії не завжди доцільно закладати більш високий ризик викрадення для конкретної марки автомобіля в тариф КАСКО.

Наприклад, коли певну модель викрадають часто, такий тариф виявляється занадто високим для власника. Тоді страхова компанія вдається до іншої стратегії – управління ризиком викрадення. Для цього страховики ведуть переговори з виробниками автомобілів, аби переконати їх запровадити деякі нововведення, котрі дозволять зробити машину більш захищеною від викрадень.

Рейтинг угонозахищеності 2019:

Місце Марка Модель Підсумкові али (з 1000) 1 Land Rover Range Rover 740 2 Toyota Camry 614 3 Volkswagen Tiguan 608 4 Skoda Rapid 586 5 Kia Rio 577 6 Kia Optima 565 7 Toyota Land Cruiser 200 545 8 Toyota RAV4 529 9 Hyundai Creta 444 10 Renault Duster 379

Результати тестування використовуються як страховиками каско в якості орієнтира при встановленні тарифу за ризиком “викрадення”, так і власниками авто для оцінки своїх потенційних додаткових вкладень для захисту машини.

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