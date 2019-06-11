Чим менший ризик викрадення машини, тим нижча вартість його страхування.
Рейтинг захищеності автомобілів від угону показує, які машини викрадачі найрідше обирають для своїх атак.
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Ступінь угонозахищеності автомобіля впливає, зокрема, на вартість каско для нього і тим самим позначається на вартості володіння машиною. Для страхової компанії не завжди доцільно закладати більш високий ризик викрадення для конкретної марки автомобіля в тариф КАСКО.
Наприклад, коли певну модель викрадають часто, такий тариф виявляється занадто високим для власника. Тоді страхова компанія вдається до іншої стратегії – управління ризиком викрадення. Для цього страховики ведуть переговори з виробниками автомобілів, аби переконати їх запровадити деякі нововведення, котрі дозволять зробити машину більш захищеною від викрадень.
Рейтинг угонозахищеності 2019:
|Місце
|Марка
|Модель
|Підсумкові али (з 1000)
|1
|Land Rover
|Range Rover
|740
|2
|Toyota
|Camry
|614
|3
|Volkswagen
|Tiguan
|608
|4
|Skoda
|Rapid
|586
|5
|Kia
|Rio
|577
|6
|Kia
|Optima
|565
|7
|Toyota
|Land Cruiser 200
|545
|8
|Toyota
|RAV4
|529
|9
|Hyundai
|Creta
|444
|10
|Renault
|Duster
|379
Результати тестування використовуються як страховиками каско в якості орієнтира при встановленні тарифу за ризиком “викрадення”, так і власниками авто для оцінки своїх потенційних додаткових вкладень для захисту машини.
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