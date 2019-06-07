Новий сервіс від "Вольво США" називається Complimentary Tow for Life – Довічна Безкоштовна Евакуація.

Volvo USA оголосила, що сервіс Complimentary Tow for Life розповсюджується на усі без винятку, навіть колекційні моделі марки, будь-коли продані у США.

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Власники автомобілів Volvo, які потребують з тих чи інших причин буксирування, можуть скористатись новою послугою абсолютно безкоштовно і розраховувати на те, що машину доправлять до сервісу найближчого офіційного дилера марки.

Голова відділу обслуговування клієнтів компанії Volvo, Скотт Дорінг, сказав, що “Tow for Life гарантує, що в разі поламки, допомога буде надана незалежно від віку автомобіля. Клієнти можуть бути певні, що автомобіль буде полагоджено з використанням оригінальних запчастин та методів ремонту Volvo”.

Щоб скористатися послугою буксирування, власники Volvo повинні звернутися за допомогою за допомогою дзвінка на лінію Volvo On-Call у нових автомобілях або зателефонувати за номером до служби обслуговування клієнтів Volvo за спеціальним номером.

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