Новый сервис от "Вольво" называется Complimentary Tow for Life – Пожизненная Бесплатная Эвакуация.

Volvo USA объявила, что сервис Complimentary Tow for Life распространяется на все без исключения, даже коллекционные модели марки, когда-либо проданные в США.

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Владельцы автомобилей Volvo, которые нуждаются по тем или иным причинам в буксировке, могут воспользоваться новой услугой совершенно бесплатно и рассчитывать на то, что машину доставят до ближайшего сервиса официального дилера марки.

Глава отдела обслуживания клиентов компании Volvo, Скотт Доринг, сказал, что “Tow for Life гарантирует, что в случае поломки, помощь будет оказана независимо от возраста автомобиля. Клиенты могут быть уверены, что автомобиль будет отремонтирован с использованием оригинальных запчастей и методов ремонта Volvo”.

Чтобы воспользоваться услугой буксировки, владельцы Volvo должны обратиться за помощью, позвонив на линию Volvo On-Call в новых автомобилях или по телефону в службу обслуживания клиентов Volvo по специальному номеру.

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