Глобальний ринок нових авто падає. Притому, тенденція набирає обертів: якщо за підсумками 2018 року просідання позначилося скромним проказником у 0,7%, то зараз падіння більш глибоке.

Так, в першому кварталі поточного року по всьому світу було продано трохи більше 21 мільйона нових авто, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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І все ж бити тривогу рано: ринок нових авто як і раніше великий, а сегмент кросоверів, хоча і відчуває певний дискомфорт, але панує в автомобільному світі. Сьогодні ми вирішили поговорити саме про тих самих китів, на яких тримається глобальний ринок SUV. Примітно, що навіть при індивідуальному розгляді тенденція просідання продажів відчувається дуже гостро: з усієї десятки кросоверів, представлених нижче, тільки трьом моделям вдалося наростити продажі, в той час, як інші лише втрачали клієнтів з самого початку поточного року.

10 місце Haval H6 Продажі 103 091 шт.

Зізнатися, наявність "китайця" в рейтингу найпопулярніших кросоверів в світі вже мало кого дивує. Тільки й того: сім пунктів даної десятки належить автомобільним брендам з Азії! Піднебесну поки одноосібно представляє модель Haval H6, з якої ми непогано знайомі.

І все ж в поточному році продажі згаданого Haval H6 помітно просіли - у порівнянні з аналогічним періодом минулого року кросовер стали купувати гірше на цілих 19%. Тривожний сигнал, на який автовиробник вже відреагував: на глобальний ринок випустили більш свіжий паркетник Haval F7, який, можливо, стане новим бестселером бренду.

9 місце Chevrolet Equinox Продажі 109 334 шт.

Якщо з Haval H6 українці вже встигли здружитися (авто офіційно продається в нашій країні), то наступний зразок на українському ринку зустрінеш нечасто: зазвичай "Еквінокс" у нас трапляються в статусі недавніх емігрантів з Америки. А ось на північноамериканському ринку Chevrolet Equinox - бестселер. Особливо успішним для моделі виявився саме 2018 рік, коли продажі кросовера виросли на 16,4%. За п'ять місяців поточного року йому вдалося додати ще 3% покупців.

Зростання, скажімо так, скромний, - але з огляду на, що в даній десятці позитивною динамікою можуть похвалитися всього три моделі, це однозначно "перемога". І незважаючи на багато нюансів при бажанні приміряти американську мрію на себе можливо: знайти кросовер Chevrolet Equinox в Україні не складе труднощів. В наявності є навіть версії 2019 модельного року, які пропонується з системою повного приводу, 1,5-літровим бензиновим двигуном і автоматичною коробкою передач.

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8 місце Mazda CX-5 Продажі 115 718 шт.

Так само як і зараз, за результатами глобальних продажів повного 2018 року кросовер Mazda CX-5 закріпився на восьмому місці. Утримати позиції машині було явно не просто, - та й, кажучи відверто, вийшло тільки завдяки "осіданням" конкурентів. Адже продажу японського кросовера в 2019 році впали на 8%. Більш того, забувати не варто, що його найближчий переслідувач - один з нечисленних учасників рейтингу, який продовжує зберігати позитивну динаміку продажів. Можливо, стан справ (і позиція в рейтингу) для Mazda CX-5 незабаром зміниться. Не так давно автовиробник викотив оновлену версію кросовера.

Спочатку може здатися, що це все той же автомобіль: дизайнери не мали на меті вразити нововведеннями, та й сама начинка змін особливо не піддалася. Зате інженери попрацювали над усуненням деяких старих проблем. Що з цього вийде? Час покаже.

7 місце Hyundai Tucson Продажі 119 544 шт.

"Тушкан", як його люблячи прозвали в народі, - бестселер не тільки глобального масштабу, а й важливий гравець українського ринку. За результатами продажів нових авто в Україні (за період з січня по травень) ця модель влаштувалася на п'ятій позиції, хоча її продажі склали скромні на тлі загального показника 966 примірників. Для "розвивається" (в який раз і який рік) ринку - зовсім непогано.

Що стосується світової першості, в цьому році Hyundai Tucson не дорахувався 12% покупців і сильно відстав від свого торішнього результату: за підсумками 2018 роки машина перебувала на четвертому місці найпопулярніших. Можливо, клієнтів куди більше зацікавить нове покоління паркетника, про який вже заговорили представники марки.

Втім, про терміни появи такого авто інформацію приховують: дизайнер майбутнього "туса" (вірне вимова на думку виробника) лише зазначив, що новинка "зведе всіх з розуму". Здивуйте нас, пан Сан Юп Лі!

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6 місце Nissan Qashqai Продажі 119 772 шт.

За результатами 2018 року Nissan Qashqai став сьомим за популярністю новим автомобілем в Україні і п'ятим найбільш продаваним кросовером в світі. І хоч таким продажам багато кросовери можуть тільки позаздрити, кращі часи для цього покоління колись популярного автомобіля пройшли. Чи повернуться?

Як би там не було, "японцеві" рано вішати шолом на цвях: різниця в продажах Qashqai і Tucson, за мірками глобальних продажів, копійчана- всього 228 машин! Так що легкого життя не буде: в нинішньому рейтингу у Nissan Qashqai мало не рекордна негативна динаміка продажів - мінус 16% в порівнянні з минулим роком. І хоча ганебний виліт з десятки йому поки не загрожує, поступитися свою хитку позицію корейському суперникові він, все ж, ризикує.

5 місце Kia Sportage Продажі: 126 481 шт.

З 126 481 проданого в цьому році в світі Kia Sportage нашим співгромадянам дісталися 2 479 кросовера. Здавалося б, показник не такий великий, але і його "корейцеві" вистачило, щоб стати абсолютним бестселером українського ринку. Примітно, що в боротьбі за "наших" Sportage обігнав Toyota RAV4, з яким весь рік йшов впритул. І все ж на глобальному ринку "Рафіка" вдалося відірватися.

Окремої похвали заслуговує зразкова динаміка продажів Kia Sportage: в 2019-му році глобальний інтерес до автомобіля збільшився на 18%, дозволивши "Спортажа" стати якраз одним з трьох кросоверів, кому вдалося не піти в мінус. Нагадаємо, що минулої зими машина встигла пережити делікатний рестайлінг і продається в Україні в самому свіжому виконанні.

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4 місце Volkswagen Tiguan Продажі 173 058 шт.

Як ми вже помітили, автовиробники зі Старого світу дочиста програють гонку за лідерство в сегменті SUV конкурентам з Азії. Сьогодні в рейтингу лише один представник Європи, а й його позиції вкрай нестійкі. Продажі Volkswagen Tiguan в цьому році впали на 15% і німецький кросовер скотився з другого рядка рейтингу (як було за підсумками 2018 роки) відразу на четверту.

На більш світле майбутнє розраховувати не доводиться: Volkswagen мовчить про прийдешні доробках машини, а питання щодо планів на нове покоління висить в просторі без відповіді. Звичайно, певний відрив від найближчого переслідувача накопичений, але вже до кінця року Tiguan має всі шанси відійти на задній план. Але віддамо йому належне: за 12 років "життя" обсяги випуску кросовера перевалили за 5 мільйонів екземплярів. До слова, ювілейний Tiguan зійшов з конвеєра заводу в Вольфсбурзі ще в січні минулого року.

3 місце Toyota RAV4 Продажі 190 118 шт.

У 2018 році Toyota RAV4 був самим продаваним кросовером в світі, проте утримати лідерство надовго у нього поки не виходить. На стан речей тисне відразу кілька факторів: падіння інтересу до машини з боку покупців (нехай на скромні, але важливі при таких обставинах 2%), а також купівельний ентузіазм навколо конкурентів. Щоб зрозуміти картину в повній мірі, потрібно дістатися до наступної позиції рейтингу.

Однак перед тим нагадаємо, що Toyota RAV4 з переходом в нове покоління сильно змінився. В першу чергу, зовнішність кросовера стала куди більш маскулінною - грубуватою, виразною. Відмовившись від спроб сподобатися всім тонким натурам на світлі, автомобіль отримав нову платформу і пропонується з бензиновим 2,0-літровим двигуном на 173 кінських сили. Природно, "в меню" є і гібрид - автомобіль з 218-сильною силовою установкою на основі 2,5-літрового "атмосферника" і варіатора e-CVT.

2 місце Honda CR-V Продажі 190 319 шт.

Протягом довгих років Honda CR-V був самим продаваним кросовером в світі. Зі звичної колії його вибили в 2017 році, причому порушником спокою виявився вищезгаданий Toyota RAV4. За результатами 2018 року CR-V не зміг здобути реванш над своїм головним конкурентом, однак тепер йому це вдалося. Правда, з незначним перевагою в 201 продану машину, - по всьому світу!

І все ж абсолютним лідером продажів Honda CR-V не став. Всі шанси у нього є: в 2019-му інтерес до машини виріс на 20% - це рекордний приріст, якщо говорити про успіхи інших учасників цього рейтингу. Та й машина насправді хороша.

1 місце Nissan X-Trail / Rogue Продажі: 200 955 шт.

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Ми довго сперечалися про те, як слід вчинити в даній ситуації: більшість аналітиків, підбиваючи підсумки продажів кросоверів, розводять Nissan X-Trail і Rogue по кутах, кажучи про них, як про різні машинах. Так, шансів стати "номером один" окремо у кожного з цих авто було не так вже й багато. Але ми вирішили скласти всі яйця в одну корзину: європейський X-Trail і американський Rogue, за великим рахунком, це практично один і той же автомобіль з мінімальними (і часто невизначені неозброєним поглядом) відмінностями.

Результат возз'єднання, прямо скажемо, грунтовно вплинув на загальну картину світу: мало того, що X-Trail / Rogue став абсолютним лідером продажів, так ще й свого найближчого переслідувача він обходить на 10 з гаком тисяч проданих авто! Втім, як в будь-якому союзі, приймати довелося і недоліки: загальна динаміка моделі є негативною, "Ніссан" пішли в мінус на 14%. При такій поведінці буде зовсім не дивно, якщо вже до середини року рухає зустрічним ринковим курсом Honda CR-V поставить двійнят-вискочок на місце і вийде в лідери світових продажів кросоверів. Або це буде Toyota RAV4? Дізнаємося зовсім скоро!

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