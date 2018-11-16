Названі найпопулярніші авто, яку українці купують та продають на вторинному ринку.

Найпопулярнішими серед офіційно куплених українцями автомобілів, за даними статистики МВС, є п'яти-семирічний седан Renault Megane, Volkswagen Passat і Skoda Octavia вартістю $9 - 12 тис.

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Найчастіше подібні машини реєстрували в Києві, а також в прикордонних Івано-Франківської та Волинської областях.

У десятку найпопулярніших вживаних автомобілів також увійшли Skoda Fabia, Ford Focus, Nissan Leaf, Volkswagen Jetta, Volkswagen Golf, Toyota Camry.

Крім того, до рейтингу потрапив електромобіль Nissan Leaf - українці купили 2 177 таких автомобілів.

Замикає рейтинг ТОП-10 автомобілів Volkswagen Caddy - всього за десять місяців придбали 1 475 автомобілів цієї марки.

При цьому, Україна залишається в числі найбільш компактних автомобільних ринків Європи, майже вдвічі поступаючись за обсягом продажів Угорщині, населення якої в чотири рази менше українського, і Румунії, де в два рази менше громадян, ніж в Україні.