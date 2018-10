Авторитетне британське видання оприлюднило результати щорічного аналізу ринку та назвало переможців.

Рейтинг актуальний для покупців у Британії, та ця інформація буде корисна і українцям, які задумали придбати автмообіль.

Британці, складаючи рейтинг, звертали особливу увагу на гібридні та електричні автмообілі. Однак не обійшли стороною й традиційні класи. Тож у рейтингу АutoЕxpress 2018 року можна знайти і компактні сіті-кари, і розкішні бізнес-седани.

При оцінюванні враховувалась вартість автомобіля на вторинному ринку, сума щорічних податків та зборів, вартість поточного утримання та обслуговування.

Автомобілі розділені на категоріями за класами:

Кращий міський автомобіль (Best used city car)





Кращим міським автомобілем названо Skoda Citigo. У Британії цю модель можна придбати за ціною від 2,5 тисяч фунтів – це близько 3,2 тисячі доларів. АutoЕxpress рекомендує п’ятидверний Skoda Citigo 2014 року випуску з трициліндроввим двигуном 1.0 на 75 к.с у комплектації Elegance з пробігом близько 42 400 миль (близько 68200 км) та ціною близько 5 тисяч фунтів.

Кращий вживаний субкомпактний автомобіль (Best used supermini)

Кращий вживаний субкомпактний автомобіль: Ford Fiesta

Ціна від: £1589

Вибір АutoЕxpress: п’ятидверний Ford Fiesta 2015 року, 1.0 EcoBoost, 100 к.с. 56 тис. км, £6,5 тисяч.

Кращий вживаний сімейний хетчбек (Best used compact family hatchback)

Кращий вживаний сімейний хетчбек: Skoda Octavia

Ціна від: £4,500

Вибір АutoЕxpress: Skoda Octavia 2013 року 1.2 TSI SE, 53 тис. км, £6,980

Кращий вживаний універсал (Best used estate car)

Кращий вживаний універсал: Skoda Superb Estate

Ціна від: £11,600

Вибір АutoЕxpress: Skoda Superb Estate 2016 року 1.6 TFI SE, 71 тис. км, £11,790

Кращий вживаний сімейний автомобіль (Best used family car)

Кращий вживаний сімейний автомобіль: Vauxhall (Opel) Insignia

Ціна від: £990

Вибір АutoЕxpress: Vauxhall Insignia 2015 року, 2.0 CDTi SRi, 58 тис. км, £6,700

Кращий вживаний компактний кросовер (Best used small SUV)

Кращий вживаний компактний кросовер: Peugeot 2008

Ціна від: £6,500

Вибір АutoЕxpress: Peugeot 2008 2013 року, 1.2 PureTech 82 к.с., 71000 тис. км, £7,300

Кращий вживаний середньорозмірний кросовер (Best used mid-size SUV)

Кращий вживаний середньорозмірний кросовер: Nissan Qashqai

Ціна від: £6,950

Вибір АutoЕxpress: Nissan Qashqai 2015 (15) 1.5 dCi Acenta, 13,5 тис. км, £8,695

Кращий вживаний великий кросовер (Best used large SUV)

Кращий вживаний великий кросовер: Kia Sorento

Ціна від: £15,750

Вибір АutoЕxpress: Kia Sorento 2018, АКП, 28 тис. км, £16,969

Кращий компактний вживаний автомобіль бізнес-класу (Best used compact executive car)

Кращий компактний вживаний автомобіль бізнес-класу: Jaguar XE

Ціна від: £10,995

Вибір АutoЕxpress: Jaguar X 2016 року, 2.0d 180 к.с., АКП, Prestige, 56,6 тис. км, £16,995

Кращий вживаний автомобіль бізнес-класу (Best used executive car)

Кращий вживаний автомобіль бізнес-класу: BMW 5 Серії

Ціна від: £5,500

Вибір АutoЕxpress: BMW 5 Серії 2013 року, 520d SE, АКП, 112 тис. км, £9,400

Кращий вживаний автомобіль преміум-класу (Best used luxury car)

Кращий вживаний автомобіль преміум-класу: Mercedes S-Class

Ціна від: £16,995

Вибір АutoЕxpress: Mercedes S-Class 2014 року, S 350d, 89 тис. км, £24,995

Кращий вживаний мінівен (Best used MPV)

Кращий вживаний мінівен: Citroen Grand C4 Picasso

Ціна від: £6,000

Вибір АutoЕxpress: Citroen Grand C4 Picasso 2014 року, 1.6 e-HDi, Exclusive, ETG6, 102 тис. км, £7,995

Кращие вживане купе (Best used coupe)

Кращие вживане купе: Audi TT 2 покоління

Ціна від: £7,500

Вибір АutoЕxpress: Audi TT 2012 року, 2.0 TFSI, S line, 88,5 тис. км, £10,499

Кращий вживаний кабріолет/родстер (Best used convertible)

Кращий вживаний кабріолет/родстер: Mazda MX-5 3 покоління

Ціна від: £3,295

Вибір АutoЕxpress: Mazda MX-5 2012 року, Mk3, 2.0i Sport Tech, 76 тис. км, £7,995

Кращий вживаний гарячий хетчбек (Best used hot hatchback)

Кращий вживаний гарячий хетчбек Ford Fiesta ST

Ціна від: £6,300

Вибір АutoЕxpress: Ford Fiesta ST 2013 року, 60 тис. км, £8,200

Кращий вживаний спорткар (Best used sports car)

Кращий вживаний спорткар: Porsche 911

Ціна від: £18,500

Вибір АutoЕxpress: Porsche 911 2007 року, 997 Carrera S МКП, 116 тис. км, £23,950

Кращий вживаний гібридний автомобіль (Best used hybrid car)

Кращий вживаний гібридний автомобіль: Toyota Prius

Ціна від: £4,000

Вибір АutoЕxpress: Toyota Prius 2009 року, 1.8 VVT-i T4, 128 тис. км, £6,950

Кращий вживаний електрокар (Best used electric car)

Кращий вживаний електрокар: Nissan Leaf

Ціна від: £6,250

Вибір АutoЕxpress: Nissan Leaf 2014 року, Acenta, 33 тис. км, £5,995

Кращий вживаний автомобіль року 2018 (Used Car of the Year 2018)

Кращим вживаним автомобілем року 2018 став Jaguar XE. Автори рейтингу пояснюють, що цей автмообіль став абсолютним переможціем, оскільки “пропонує чудове поєднання продуктивності, економічності, простору та практичності за фантастичною ціною”. Ціни на модель стартують з відмітки у 12 тисяч фінтів, автори рейтингу рекомендують версію з дволітровим дизельним двигуном на 177 к.с. за 14 тисяч фунтів.

