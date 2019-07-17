Компанія Kuhn Schweiz AG створила гігантську 110-тонну вантажівку на електриці eDumper, яка стала найбільшим електрокаром у світі.

Тільки батареї автомобіля важать близько 4,5 тонн, передає CNN. Автомобіль обладнаний пристроєм самозарядки.

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За даними видання, неймовірна електровантажівка працює у гірському кар'єрі біля міста Біль у Швейцарії. Вона здатна перевозити за раз до 60 тонн вантажу.

Серед іншого, eDumper обладнаний рекуперативною зарядкою і може відновлювати енергію під час гальмування. Цікаво, що, чим важче навантаження, тим сильніше гальмування і тим більше електроенергії можна відновити.

Самозарядні акумулятори вантажівки вразили навіть гонщика "Формули Е" Лукаса Ді Грассію, якому випав шанс покататися на електрокарові.

За його словами, на початку поїздки в авто було 90% заряду, і воно було навантажено 75 тоннами каменю. По поверненню датчики вантажівки показували 88% залишку батареї, 8% із яких були відновлені завдяки функції рекуперації.

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