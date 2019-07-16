Автоспорт в Украине, к сожалению, развит слабо. Но есть надежда, что он будет развиваться если не на профессиональном, то хотя бы на уровне желания широких масс быть к нему причастными. Вот здесь и приходит на помощь прокатный картинг.

С каждым годом в Украине становится все больше картинг-центров. Сейчас их уже более дюжины. На картинговой карте нашей страны числятся Одесса, Чернигов, Днепр и Харьков, но больше всего картодромов (семь) находится в Киеве и его окрестностях. Все они разные – со своими особенностями трасс, различным состоянием техники и уровнем сервиса.

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Каждый из столичных картинг-центров мы проверили лично. Где-то мы бывали много раз, где-то хватило и одного посещения. В общем, мы взялись составить рейтинг картинг-центров, который поможет вам не тратить деньги зря и получить максимум удовольствие от прокатного картинга.

Ниже приведена таблица, где мы выставили каждому картинг-центру оценки по четырем критериям. За каждый максимум по 10 баллов. Оценка в колонке "Сервис" – это общий балл за комфорт зоны отдыха, радушие персонала и все то, что сопровождает ваш поход на картинг, ведь это, в первую очередь, услуга, которую вам предоставляют за ваши же деньги.

Важный момент – оценки и позиции в нашем рейтинге отражают исключительно мнение редакции и не могут претендовать на безапелляционность.

А теперь попробуем кратко объяснить, почему каждый из картинг-центров занял соответствующее место в нашем рейтинге.

7. Smart-Kart

Тот случай, когда хватило одного раза, чтобы больше не возникало желания возвращаться. Неплохо продуманная конфигурация трассы, приветливая девушка на ресепшне, в комплект экипировки входит также защита шеи, редкость, но есть большие претензии к состоянию картов. Здесь, кстати предлагают технику фирмы Rimo с моторами Honda (заявлено 9 л.с.). Карт, который достался нам для стандартного 10-минутного заезда, позволяет утверждать, что мощность двигателя если и ограничивали, то незначительно, а вот неработоспособная тормозная система совершенно убила все удовольствие. Ты или давишь на педаль изо всех сил и блокируешь колеса, или гораздо раньше, чем можно было бы, отпускаешь "газ" и надеешься на "торможение двигателем". Понятное дело, что ни о каком совершенствовании мастерства и улучшение результатов не может быть и речи, когда нет уверенности в исправности техники. Но еще хуже, что сотрудники картинг-центра, вместо того, чтобы принять замечания во внимание и пообещать разобраться, пытаются выставить клиента идиотом. Не рекомендуем тратить время и деньги на этот картинг-центр.

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Адрес: г. Киев, Кольцевая дорога, 18

Цена: от 239 грн.

6. SkyMall

Картинг-центр на парковке ТРЦ "SkyMall" открылся в 2019 году, так что можем считать его самым молодым в Киеве. Здесь предлагают уже бывшие в употреблении карты Sodi GT5 с моторами мощностью 6,5 л.с. Трасса не очень сложная, экипировка проще. В общем, ничего особенного. Один раз приехать покататься можно, не больше.

Адрес: г. Киев, пр. Генерала Ватутина, ТРЦ "SkyMall"

Цена: от 250 грн.

5. Блокбастер

Этот картинг-центр может стать неплохой отправной точкой для восхищения прокатным картингом. На трассе, где превалируют 90 и 180-градусные повороты, можно получить первые приятные впечатления и базовые навыки, которые понадобятся, когда захочется сделать следующий шаг – найти более интересные трассы и более мощную технику. Карты Rimo Evo 6, предлагаемые в "Блокбастер", явно "подавлены", их техническое состояние очень разное. Зато здесь есть уникальный в своем роде двухместный карт, на котором вы можете кого-то покатать.

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Адрес: г. Киев, пр. Степана Бандеры, 34-В, РЦ "Блокбастер"

Цена: от 250 грн.

4. Чайка

Без собственного автомобиля (или такси) сюда трудно добраться, но сделать это определенно стоит хотя бы потому, что это, пожалуй, самая скоростная картинговая трасса в Украине. Широкая, с длинными прямыми – она ​​предназначена для спортивных картов, но за счет этого прокатные карты могут раскрыть здесь весь свой технический потенциал. Другое дело, что карты на "Чайке" старушки, между их техническим состоянием может быть целая пропасть, но атмосфера в целом приятная. Кроме того, недавно на "Чайке" установили освещение и начали практиковать ночные заезды.

Адрес: Киевская обл., с. Чайки, ул. Антонова, 2

Цена: от 240 грн.

3. Терминал

Две очень интересные трассы с самыми разнообразными поворотами и перепадами высот. Это один из двух крытых картинг-центров в нашем рейтинге и единственный, где карты оснащены ремнями безопасности. Правда, они скорее мешают, чем помогают - сковывают движения, когда есть необходимость работать корпусом в поворотах. Да и скорости здесь не такие, чтобы был риск катапультироваться. Более того, картам явно не хватает мощности на подъемах. Но, повторимся, трассы в "Терминале" действительно интересные и кататься здесь можно круглый год. Достойное третье место в нашем рейтинге!

Адрес: Киевская обл., г. Бровары, ул. 316

Цена: от 270 грн.

2. Ingul-Kart

Один из лучших картинг-центров в Киеве с отличными картами (шасси Sodi, моторы Honda, 13 л.с.), конфигурацией трассы, которая периодически меняется, и высоким соревновательным духом. Это крытый картинг, поэтому кататься здесь можно круглый год, как и в "Терминале", но на более высоком уровне. Более того, именно Ingul-Kart мы рекомендуем на зимний сезон, чтобы не прерывать процесс совершенствования своего мастерства. Единственное, что нужно понимать, покрытие здесь очень скользкое, сцепление гораздо меньше, чем на асфальте, что не всем по душе. За это мы сняли в трассы 1 балл. Еще по 1 баллу срезали в категориях "Сервис" (добраться сюда общественным транспортом не очень просто) и "Экипировка". Но, справедливости ради, 10 баллов за экипировку у нас не получил никто, потому что это общая беда прокатного картинга – забрала на шлемах потертые, не всегда соответствующий размер комбинезона и т.д.

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Адрес: г. Киев, ул. Столичное шоссе 103

Цена: от 260 грн.

1. Жажда скорости

Победитель нашего рейтинга получил почти максимальный балл, недобрав всего 1 из-за описанной выше причины с экипировкой. Но во всем остальном "Жажда скорости" - лучший картинг-центр в Киеве и области. Классная и сложная стационарная асфальтированная трасса с перепадом высот и множеством конфигураций. Новые карты Sodi GT4 способны подарить ощущение настоящего драйва и тонкое чувство органов управления для оттачивания навыков. Бесперебойный тайминг и большое табло прямо на трассе. Стационарное освещение для ночных заездов. Очень дружелюбный персонал. Сюда легко добраться на общественном транспорте и сложно выбраться, потому что всегда хочется проехать еще один заезд. Погружение в мир автоспорта здесь всеобъемлющее. Настоятельно рекомендуем для регулярного посещения. Не пожалеете!

Адрес: г. Киев, пр. Глушкова, 9 (Ледовый стадион)

Цена: от 250 грн.

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