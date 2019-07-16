Сейчас Tesla и Disney ведут переговоры о сотрудничестве.

Один из аттракционов всемирно известного парка развлечений “Диснейленд” имеет гоночный трек, на котором дети могут покататься на “привязанных” к трассе мини-карах. Сейчас они маскируются под анимационных героев и известные реальные машины, в основном бензиновые.

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Портал Just Disney сообщает о том, что Tesla и Disney ведут диалог об обновлении аттракциона Tomorrowland Speedway в “Диснейленде” в штате Флорида миниатюрными электрокарами Tesla. Пока официального подтверждения этой информации нет. Однако по данным издания, Илон Маск предложил спонсировать трассу для того, чтобы “показать юным гостям "Диснейленда", каким будет вождение в будущем”.

Фото: Disneyland Tomorrowland Speedway та Radio Flyer Tesla Model S

Это уже не первый проект Tesla для молодой аудитории. В 2016 году фирма Radio Flyer разработала миниатюрную версию электрокара Model S для детей в возрасте от трех до восьми лет. Детский электрокар оснащается аккумулятором емкостью 140 или 190 ватт-часов, который можно зарядить от бытовой электросети. У бэби-кара работают фары, открываются капот и багажник, а также аудиосистема с разъемом для подключения MP3-плеера. Детский аналог Tesla Model S может разгоняться до 4,8 или 9,6 километра в час в зависимости от версии. На момент появления на рынке цены на электрокар начинались от 500 долларов.

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