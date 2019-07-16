Наразі Tesla та Disney ведуть перемовини про співпрацю.

Один з атракціонів всесвітньо відомого парку розваг “Діснейленд” є гоночний трек, на якому діти можуть покататись на “прив’язаних” до траси міні-карах. Зараз вони маскуються під анімаційних героїв та відомі реальні машини, переважно бензинові.

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Портал Just Disney повідомляє про те, що Tesla та Disney ведуть діалог про оновлення атракціону Tomorrowland Speedway в “Діснейленді” у штаті Флоріда мініатюрними електрокарами Tesla. Поки що офіційного підтвердження цієї інформації немає. Однак за данними видання, Ілон Маск запропонував спонсорувати трасу для того, аби “показати юним гостям ''Діснейленду'', яким буде водіння в майбутньому”.

Фото: Disneyland Tomorrowland Speedway та Radio Flyer Tesla Model S

Це вже не перший проект Tesla для молодої аудиторії. У 2016 році фірма Radio Flyer розробила мініатюрну версію електрокара Model S для дітей віком від трьох до восьми років. Дитячий електрокар оснащується акумулятором ємністю 140 або 190 ват-годин, який можна зарядити від побутової електромережі. У бебі-кара працюють фари, відкриваються капот і багажник, а також є аудіосистема з роз'ємом для підключення MP3-плеєра. Дитячий аналог Tesla Model S може розганятися до 4,8 або 9,6 кілометра на годину в залежності від версії. На момент появи на ринку ціни на електрокар починалися від 500 доларів.

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