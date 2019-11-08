Президент Украины Владимир Зеленский, лично управляя автомобилем Tesla Model X, рассказал, какие дороги в ближайшее время будут строить и восстанавливать.

Глава государства рассказал об успехах в строительстве дороги Запорожье-Мариуполь, пообещал строительство окружной дороги в Днепре, окружной дороги вокруг Киева и еще нескольких дорог.

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"Мы понимаем, что зимой мы не можем строить, строительство начнется в марте. Дорожный фонд мы увеличили на 40%, плюс есть деньги от международных организаций. У нас амбициозное предложение от министерства инфраструктуры построить около четырех тысяч километров дорог в следующем году", сказал Владимир Зеленский.