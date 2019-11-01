Новый участок Большой Кольцевой дороги позволит разгрузить Киев от транзитного транспорта. Однако не сейчас, а позже. Когда достроят еще один участок.

В пятницу 1 ноября, в Киеве откроют движение по новому участку Большой Кольцевой дороги – от проспекта Рокоссовского до улицы Семьи Кульженко. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

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На указанном участке дороги положили асфальт, установили бордюры и обустроили ливневую канализацию. Также установили современное LED-освещение, обустроили пешеходные тротуары и подземные переходы.

"После окончания этого участка мы перейдем к активной фазе строительства моста над железнодорожными путями и улицей Богатырской. Там уже готова земляная основа под строительство путепровода", – сказал мэр Киева Виталий Кличко. Ведь нынешний новый участок дороги никоим образом не решает проблему транзита – он ​​ведет на второстепенную улицу, движение грузовиков по которой опасно для жителей близлежащих домов.

По словам главы столицы, на улице Богатырской уже построили основную конструкцию моста над дорогой, расширили проезжую часть под заезды и выезды из путепровода. Некоторые работы будут выполняться и в зимний период.

"После завершения всего объема работ будет создан еще один путь для объезда столицы, и мы значительно разгрузим город от транзитного транспорта, который сегодня идет через Киев по центральным улицам", – говорит Кличко. Однако когда это произойдет, мэр не уточнил.

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