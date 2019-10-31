Владелица автомобиля не сразу заметила, что возит травмированного пассажира.

45 минут провел пес Коко между бампером и радиатором автомобиля, пока водитель осознала, что что-то не так. К счастью песик выжил, хотя и получил значительные повреждения.

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Полиция города Роттердам в округе Нью-Йорк сообщает, что водитель знала, что она что-то ударила, и даже заметила повреждение машины, но сначала не увидела собаку. Она проехала около 25 километров, прежде чем услышала шум и остановилась, чтобы повторно проверить переднюю часть своего автомобиля. Только тогда она заметила бедное животное и позвонила в службу 911.

Looks at that little dog’s face! She’s got a shattered elbow & several expensive surgeries ahead of her. How you can help, tonight at 4, 5, and 6 on Channel 13. pic.twitter.com/lfTsgIRdbA — Kumi (@KumiTuckerWNYT) 29 октября 2019 г.

Пес Коко породы шиба-ину, в результате своих приключений, получил перелом колена, с которым его и доставили в ветеринарную клинику. Работник ветклиники сообщил журналистам WNYT-TV, что 7-килограммовый пес “идеально вписался” в пространство за бампером и именно благодаря этому животному повезло выжить. Владельца собаки уже найдена, и после лечения Коко вернется домой.

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