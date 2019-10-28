Соглашение заключили в дорогом бизнес-центре Гонконга.

Инвестор Джонни Чунг Шан-И купил место для парковки автомобиля в 73-этажном офисном здании The Center в центральном районе Гонконге за сумму, эквивалентную 969 тысячас долларов. Площадь машиноместа – 12,5 квадратных метра.

Самое дорогое парковочное место в мире находится на верхнем уровне трехэтажной подземной стоянки The Center, которая рассчитана на 402 автомобиля. Причем стоимость машиноместа в три раза превышает среднюю цену жилых помещений в Гонконге. Само здание, где расположена парковка, носит звание самого дорогого офисного центра – его цена составила 5,15 миллиарда долларов.

Машиноместо расположено на территории служебной стоянки, зарезервированной за арендаторами. Проданный объект находится возле стены с нишей, которая, по словам риелторов, обеспечивает легкий доступ для владельца.

Читайте также: Как паркуются в Европе: опыт Таллинна

В 2018 году самым дорогим парковочным местом в мире стал площадка, расположенная на территории жилого комплекса Sun Hung Kai Properties Ultima в Гонконге. За нее заплатили 760 тысяч долларов.

По стоимости мест для стоянки автомобилей с Гонконгом может посоревноваться разве что Лондон. Весной 2019 средняя цена парковочного места в городе составила 219 тысяч фунтов стерлингов. А в таких районах, как Камден, Ислингтон и Ламбет, места продавались за сумму более 500 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, как в Киеве будут решать проблемы с парковкой.