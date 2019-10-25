Местный аэропорт поражает удобством для водителей и количеством дополнительных услуг.

Автор движения "ЗупиниЛося" показывает зарубежный опыт в решении проблем парковки автомобилей на примере европейских стран. Первый репортаж – из столицы Эстонии Таллинна.

В аэропорту эстонской столицы населением 480 тысяч человек украинцев поражает все: удобный и продуманный паркинг, который находится недалеко от терминала, уважение к паркоместам для людей с инвалидностью, подсветка свободных паркомест, два велопаркинга и бесплатная система парковки там велосипедов, услуга мойки и чистки авто на время полета и трамвай, который подвозит или забирает вас в двух метрах от входа/выхода в здание аэропорта.

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Интересно также, что трое суток парковки в аэропорту Таллинна обойдутся вам дешевле, чем трое суток парковки в аэропорту Жуляны. Средние зарплаты этих стран даже сравнивать смешно!

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