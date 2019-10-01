По мнению столичных чиновников в Киеве есть большие проблемы с парковкой авто и для их решения нужно перенимать зарубежный опыт. Прежде всего репрессивную его часть.

К сожалению, о строительстве паркингов, организации новых паркомест и ликвидации пешеходных зон, которые значительно усложняют движение по городу, речи не идет. Инициативы по строительству новых паркингов или по переоборудованию столичных недостроев в паркинги также пока не звучат.

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Зато чиновники считают нужным заставить водителей платить за парковку (чем больше, там лучше) и ввести максимальные штрафы для тех, кто платить отказывается.

"Чтобы навести порядок с парковкой в ​​Украине, нужно изучать опыт европейских стран. Например, тех, которые также были в составе СССР – Латвии", – считает заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры, начальник управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин.

"В Европе также встречаются люди, которые не хотят платить за нарушение или стоянку на платных парковках. Но инспекторы по парковке имеют четкие инструкции, что делать в определенных ситуациях. С ними нельзя "порешать" или договориться, ведь за контролерами есть постоянный контроль", – пишет Дмитрий Рахматуллин на своей странице в FB.

"Кроме того, в Риге постепенно вытесняются автомобили из центра, повышая плату за стоянку в центре. Власти хотят пересадить граждан на велосипеды, и это им удается. Иностранный опыт еще раз доказывает, что лучший и цивилизованный метод борьбы с автохамами, которые пренебрегают правилами парковки, – это не разбитое лобовое стекло, а штрафы", – считает господин Рахматуллин.

"В Киеве проблема с парковкой достаточно давняя и решить ее за несколько месяцев, к сожалению, не удастся. Но я убежден, что эффективная деятельность инспекторов по парковке, а также сознательная ответственность каждого водителя уже в ближайшее время значительно улучшат ситуацию с парковкой в ​​столице", – уверен столичный чиновник.

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