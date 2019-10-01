С сегодняшнего дня и до самого мая за городом нужно ездить с ближним светом фар в любое время суток. Что самое главное для водителя в этом вопросе?

Из соображений безопасности водителям предписано включать ближний свет фар (или ходовые огни) на загородной дороге в осенне-зимний сезон. Автомобиль с “горящим” светом лучше заметен на дороге в условиях слабой освещенности, характерных для холодной поры.

В нашей стране все еще немало автомобилей, не оснащенных штатными ходовыми огнями на светодиодной основе.

По большому счету, правило касается только водителей машин без DRL – дневных ходовых огней (ДХО). И самое главное для них при этом – не забывать включать фары, когда автомобиль пересекает городскую черту.

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Однако, многие забывают это делать, что приводит как минимум к штрафам со стороны полиции. Поэтому некоторые водители в зимний сезон ездят “с фарами” и в городе. В принципе это неплохое решение, чреватое, впрочем, недозарядом аккумулятора – в условиях плотного городского трафика энергии генератора не всегда хватает на одновременное обеспечение фар, отопителя, обогрева стекол и сидений. С этим можно смириться, если есть возможность периодически, примерно раз в неделю, подзаряжать АКБ от гаражного зарядного устройства.

Еще один вариант против забывчивости – установить на автомобиль нештатные ДХО. Сразу скажем, что во-первых, это должны быть фирменные изделия, соответствующие правилам ЕЭК ООН (ЕСЕ R87) с яркостью 400–800 кд и долговечными светодиодами. А во-вторых, украинские ПДД считают законными в данном случае только штатные фары ближнего света и только штатные ходовые огни.

Комплект хороших DRL – лучший вариант для доснащения автомобиля ходовыми огнями, но к сожалению, официально они не признаны украинскими ПДД.

Из опыта журналистов Авто24, в некоторых случаях удается избежать штрафа за использование нештатных ДХО вместо ближнего света при помощи мануала к комплекту DRL, где есть отметка о соответствия вышеупомянутым нормам ЕЭК ООН (ЕСЕ R87). Напомним, что современные ДХО используют светодиоды, которые помимо прочего помогают экономить топливо.

Наконец, чтобы не забыть включать фары при выезде за город днем, можно установить в систему электрооборудования несложное устройство, которое будет автоматически включать ближний свет при работающем двигателе.

Рекомендация Авто24

Немножко странно жить в XXI веке и попадать на штраф из-за того, что вы что-то забыли включить. Доверьтесь наконец автоматике, выбирайте любой способ, чтобы ваши фары или ходовые огни зажигались без вашего участия.

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