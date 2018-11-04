Наші дороги (там, де вони є) освітлюють сьогодні три принципово різних джерела світла. І часто у власника є вибір – але що вибрати? Авто24 знає відповідь.

Але якщо чесно, прямої відповіді немає – всі наші висновки будуть з певними застереженнями. А це, крім іншого, означає, що і галоген, і ксенон, і світлодіоди все ще залишаються рівноправними конкурентами.

Лампи розжарення – галогенки

Найстаріше світло – це лампа розжарювання з колбою, заповненої газом -галогеном. Саме завдяки йому придуманий майже 150 років тому прилад продовжує відповідати сучасним вимогам.

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Нитку вольфраму в газовому середовищі можна нагрівати до більш високої температури, і вона світить яскраво і довго, досягаючи ресурсу в 500 – 1000 годин. Газ також повертає частки вольфраму, що зірвалися з нитки "на місце", не даючи їм осідати на скло колби і тому світло лампи довго не тьмяніє.



Старі добрі галогенки не здаються: конструктори провідних компаній доводять їх характеристики до сучасних кондицій

У найсучасніших ламп застосовується кварцове скло і високий тиск газу в колбі, і це ще більше підвищує характеристики галогенок. При цьому відпрацьовані за півтора століття технології дозволяють тримати ціну на ці лампочки низькими. Виходячи зі сказаного, таким світлом досі комплектується половина всіх автомобілів в Європі та ще більше – у США. Так що якщо на вашій машині стоять ще хороші фари під галогенки, варто просто комплектувати їх хорошими фірмовими лампами і не гнатися за якимись новомодними виробами.

Газорозрядні лампи – “ксенон”

Світло в таких лампах випромінює дуга – плазмовий проміжок між двома електродами. Такі лампи набагато яскравіші, ніж галогенки, конструкція їх сама по собі нескладна, але вимагає особливої культури виробництва, до того ж такій лампі потрібен електронний блок розпалу. Але найголовніший недолік ксенонового світла – його висока ціна. Навіть низькоякісний комплект now name коштує в рази дорожче "галогенок", а фірмові лампи – довговічні і з правильною геометрією дуги – дорожче вже на порядок.

Газорозрядні лампи дають промінь в півтора рази сильніше галогенок, але ксенон не можна встановлювати в фари, створені для галогенок

Ще один недолік, також дуже істотний для умов України – ксенону потрібна своя власна оптика, з підвищеною температурною стійкістю і геометрією. Оскільки в нашій країні пов'язати дві останні обставини практично неможливо, отримати хороше газорозрядне світло на машині без штатного ксенону неможливо.

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Ксенонові лампи влаштовані нескладно, але це враження оманливе. Крім того, у звичайних фарах їхні можливості не реалізувати

Майте на увазі, що ксенонові лампи незрозумілого походження освітлюють дорогу не краще, а частіше гірше хороших галогенок – хоча яскравість у них спочатку і буде вище. До того ж газорозрядні лампи, встановлені в "галогенові" фари, сліплять інших водіїв – і зустрічних і попутних.

LED-світлодіоди

Напівпровідникові джерела світла прогресують на очах, і ось фари з LED-лампочками зустрічаються вже в автомобілях середнього цінового сегменту. На жаль, як показують тести в лабораторних і дорожніх умовах, часом це лише гарний маркетинговий хід для топових комплектацій: на недорогих машинах LED-світло часто гірше галогенового.

Зробити LED-лампу, джерело світла якої потрапить точно в фокус звичайної "галогенової" фари, змогли лише кілька виробників

Справа в тому, що світлодіоди краще показують себе не в звичайних фарах, а в матричних і їм подібних – тобто тих, де електроніка управляє роботою кількох яскравих діодів, включаючи і вимикаючи потрібні. Якісні світлодіоди служать дуже довго – до 100 тис. годин, а ще вони споживають в рази менше потужності, ніж два інших типи.

Дуже важливо, що фірмові світлодіодні лампи адекватно працюють у фарах, спроектованих під звичайні галогенки – але таких ламп існує дуже мало (фактично є лише два виробника). Однак, правильні LED-лампи дорогі (хоч і дешевше ксенону), і будучи встановленими в "галогенові" фари все-таки можуть сліпити інших водіїв через високу яскравість. Гірше того, у продажу представлено багато no name LED-ламп, цоколь яких підходить у звичайні фари галогенового типу, проте практично жодна з них не підходить до таких фар за оптичними параметрами. Оскільки виробникам масової LED-продукції не вдається зробити повний аналог лампи-галогенки через проблеми з розмірами кристалу напівпровідника – зазвичай він набагато більший за вольфрамову спираль галогенової автолампи, і не потрапляє в фокус оптики штатної фари. Тому такі фари, перетворені з галогенових на LED, формують неправильний промінь, який і дорогу освітлює гірше, і інших водіїв засліплює.



Рекомендація Авто24

Якщо говорити про абсолютну ефективність, газорозрядні лампи залишаються на сьогодні кращими: вони дають найяскравіше світло. Але якщо враховувати інші фактори – ціну, конструкцію фар і необхідність допоміжних пристроїв і у інших двох типів проявляються досить вагомі плюси. Один тип виходить більш доступним, інший – більш перспективним, третій можна зробити багатофункціональним. Тому ми б не стали говорити про те, що краще – галогенки, ксенон чи світлодіоди окремо від конкретних фар автомобілів. Власне, ми і вибираємо світло для автомобіля, а не як окреме джерело, чи не так?

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