Історія, напевно знайома багатьом: поїздивши одного вечора на чужій машині, раптом помічаєш, як погано світять фари на твоїй власній. Хоча начебто і з лампами все гаразд, і промінь налаштований правильно. У чому причина поганого світла?

Фари “погано світять” – поняття відносне. Для об'єктивної оцінки світлотехніки добре б з'їздити на діагностику, щоб фахівці за допомогою люксометра чи іншого приладу визначили силу світла ваших фар. До слова, коли в Україні існував державний технічний огляд, в його рамках контролювали як правильність установки фар, так і силу світла.

При проходженні державного техогляду на СТО перевіряють установку і яскравість фар, причому надмірна теж неприпустима.

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Отже, що може бути причиною поганого світла.

Старі лампи. І лампи розжарювання (галогенові), і ксенонові лампи з часом тьмяніють. У галогенках вольфрам, який випаровується з нитки розжарення, осідає на склі колби зсередини, знижуючи її прозорість. В принципі, саме газ-галоген, що наповнює колбу, повинен перешкоджати цьому, але всьому є межа. У “ксенона” світло тьмяніє через зміни складу газу, який вигоряє, а також через зсув спектра в блакитну сторону, а таке світло створює гіршу освітленість. Відбивач – пошкодження. Фари з неякісними (нерідними) ксеноновими лампами втрачають яскравість через вигоряння відбивача – перевірте, чи не втратив він колишній блиск. Якщо так, фару доведеться міняти – і краще повернути в неї рідні лампи розжарювання. На зовсім старих машинах з галогенками відбивач теж може втратити свої властивості – через облуплення покриття або корозію.

Відбивач – бруд. Рідко, але трапляється, що в фару, яка розгерметизувалась, потрапляє бруд (через зміну температур повітря з пилом циркулює в фарі досить активно), яка осідає на відбивачі і склі. Фару можна помити зсередини – теплою мильною водою, але ні в якому разі не протирати відбивач! Скло. Скляних стекол (вибачте за каламбур!) на сучасних автомобілях не зустріти, а замінює їх пластиковий ковпак, який з часом покривається подряпинами, жовтіє, мутніє і стає менш прозорим.

Вирішити проблему можна поліруванням у майстрів, які наводять марафет на кузов – пластикові “сткельця” нинішніх фар непогано піддаються професійним поліролям для лакофарбового покриття. У природі існують також комплекти для самостійного полірування фар.

Проводка. Зовсім вже рідкісний варіант – корозія в з'єднаннях проводки, через підвищений опір в яких лампи фар отримують знижену напругу. В такому випадку фари (фара) світять зовсім вже слабо, з яскраво вираженим жовтим відтінком. Роз'єми і клемники потрібно розібрати, промити і зачистити. Найчастіше проблему потрібно шукати в з'єднаннях “маси”.

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Якщо автомобіль не “свіжий”, причина поганого світла швидше за все буде комплексною. Якщо ваші фари світять погано, насамперед вивчіть стан склаі відбивачів, для цього не потрібні ніякі витрати. У більшості випадків ефективним заходом буде заміна ламп на нові. Рекомендується придбати сучасні світлодіодні лампи або галогенові з підвищеною віддачею: +30%, +50%, +100%, +130%. При цьому не варто прагнути максимально високого збільшення ефективності – у багатьох випадках чим більше вищевказаний “плюс”, тим менше ресурс такої лампи.

Якщо автомобіль має солідний пробіг, краще купувати до нього лампи з підвищеною світловіддачею: +30%, +50% і т.п.

І будьте розбірливі при виборі виробника. Вироби no name зі сходу забезпечують високу яскравість не за рахунок більшого тиску газу в колбі і особливого скла, а за рахунок підвищеної потужності. Споживання таких ламп досягає 90 ват замість штатних 55-60 Вт, що може руйнівним чином подіяти на контакти ваших перемикачів та дроти.

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