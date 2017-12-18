Скільки бензину в резерві баку - нам, звичайно, не до лампочки. Адже в наш суворий час їзда на резервному залишку, при палаючому тривожному індикаторі на панелі – не рідкість. На скільки кілометрів його вистачить?

Навіть борткомп'ютер, який завжди знає, скільки бензину в баку, коли справа доходить до лампочки, зазвичай "розводить руками" – і малює на шкалі залишку пробігу безпорадні риски. Тим часом, автовиробник не завжди відзначає в інструкції, який конкретний обсяг резерву – дані в літрах або в кілометрах наводяться дуже рідко, зазвичай укладачі заводських "мануалів" обмежуються рекомендацією швидше їхати на АЗС.

Автовиробники не дарма забарвлюють лампу залишку палива червоним або помаранчевим кольором: їздити "на лампочці" малокорисно і для водія з пасажирами, і для автомобіля. Як тільки тривожний індикатор засвітився – одразу прямуйте на АЗС.

Але тим не менш, конкретні цифри отримати можна – ми зібрали їх, виходячи з власного досвіду експлуатації, використовуючи інформацію автовласників різних марок і з офіційних "мануалів".

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У теорії і в житті

Однак навіть офіційні цифри можуть мати чималу похибку, не кажучи вже про ті, які отримані дослідним шляхом. Оскільки на точність виміру резерву впливає дуже багато чинників – температура повітря, завантаження автомобіля, стиль їзди водія, стан його ходової частини, настойки заправної колонки та ін. А при такому невеликому обсязі палива, про який йде мова (близько 5-8 літрів) будь-яка неточність значно відбивається на кінцевому результаті вимірів і розрахунків.

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Але тим не менше, навіть якщо вам справді до лампочки, скільки бензину у або кілометрів пробігу у вас "на лампочці", мати орієнтовні цифри не завадить.

На завершення ще раз зауважимо: скільки бензину залишається в баку "на лампочці", точно сказати не можна. Так само як і покладатися на цю цифру, розраховуючи залишок пробігу. Якщо в багажнику у вас немає запасної каністри з паливом, відразу після загоряння лампи прямуйте до найближчої АЗС.