Наши дороги (там, где они есть) освещают сегодня три принципиально разных источника света. И часто у владельца есть выбор – но что выбрать? Авто24 знает ответ.

Но если честно, прямого ответа нет – все наши выводы будут с определенными оговорками. А это помимо прочего значит, что и галоген, и ксенон, и светодиоды все еще остаются равноправными конкурентами.

Лампы накаливания – галогенки

Самый старый свет – это лампа накаливания с колбой, заполненной газом-галогеном. Именно благодаря ему придуманный почти 150 лет назад прибор продолжает соответствовать современным требованиям.

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Нить вольфрама в газовой среде можно раскалять до более высокой температуры, и она светит ярко и долго, достигая ресурса в 500 – 1000 часов. Газ также возвращает сорвавшиеся с нити частицы вольфрама “на место”, не давая им оседать на стекло колбы и поэтому свет лампы долго не тускнеет.

Старые добрые галогенки не сдаются: конструкторы ведущих компаний доводят их характеристики до современных кондиций

У самых современных ламп применяется кварцевое стекло и высокое давление газа в колбе, и это еще больше повышает характеристики галогенок. При этом отработанные за полтора столетия технологии позволяют держать цену на эти лампочки низкими. Исходя из сказанного, таким светом до сих пор комплектуется половина всех автомобилей в Европе. Так что если на вашей машине стоят еще хорошие фары под галогенки, стоит просто комплектовать их хорошими фирменными лампами и не гнаться за некими новомодными поделками.

Газоразрядные лампы – “ксенон”

Свет в таких лампах излучает дуга – плазменный промежуток между двумя электродами. Такие лампы намного ярче галогенок, устройство их само по себе несложное, но требует особой культуры производства, к тому же такой лампе нужен электронный блок розжига. Но самое главный недостаток ксенонового света – его высокая цена. Даже низкокачественный комплект now name стоит в разы дороже “галогенок”, а фирменные лампы – долговечные и с правильной геометрией дуги – дороже уже на порядок.

Газоразрядные лампы дают луч в полтора раза сильнее галогенок, но ксенон нельзя устанавливать в фары, созданные для галогенок

Еще один недостаток, также очень существенный для условий Украины – ксенону нужна своя собственная оптика, с повышенной температурной стойкостью и геометрией. Поскольку в нашей стране увязать два последние обстоятельства практически невозможно, получить хороший газоразрядный свет на машине без штатного ксенона невозможно.

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Ксеноновые лампы устроены несложно, но это впечатление обманчиво. Кроме того, в обычных фарах их возможности не реализовать

Имейте в виду, что ксеноновые лампы непонятного происхождения освещают дорогу не лучше, а чаще хуже хороших галогенок – хотя яркость у них поначалу и будет выше. К тому же газоразрядные лампы, установленные в “галогеновые” фары слепят других водителей – и встречных, и попутных.

LED – светодиоды

Полупроводниковые источники света прогрессируют на глазах, и вот фары с LED-лампочками встречаются уже в автомобилях среднего ценового сегмента. Увы, как показывают тесты в лабораторных и дорожных условиях, порой это лишь красивый маркетинговый ход для топовых комплектаций: на недорогих машинах LED-свет зачастую хуже галогенового.

Сделать LED-лампу, источник света которой попадет точно в фокус обычной “галогеновой” фары, смогли лишь несколько производителей

Дело в том, что светодиоды лучше показывают себя не в обычных фарах, а в матричных и им подобных – то есть тех, где электроника управляет работой нескольких ярких диодов, включая и выключая нужные. Качественные светодиоды служат очень долго – до 100 тыс. часов, а еще они потребляют в разы меньше мощности, чем два других типа.

Очень важно, что фирменные светодиодные лампы адекватно работают в фарах, спроектированных под обычные галогенки – но таких ламп существует очень мало (фактически есть лишь два производителя). Однако, правильные LED-лампы дороги (хоть и дешевле ксенона), и будучи установленными в “галогеновые” фары все-таки могут слепить других водителей из-за высокой яркости. Хуже того, в продаже представлено много no name LED-ламп, цоколь которых подходит в обычные фары галогенового типа, однако практически ни одна из них не подходит к таким фарам по оптическим параметрам. Поскольку производителям массовой LED-продукции не удается сделать полный аналог лампы-галогенки из-за проблем с размерами кристалла полупроводника - обычно он намного больше вольфрамовой спирали галогеновой автолампы, и не попадает в фокус оптики штатной фары. Поэтому такие фары, переделанные из галогеновых на LED, формируют неправильный луч, и дорогу освещают хуже, и других водителей ослепляет.



Рекомендация Авто24

Если говорить об абсолютной эффективности, газоразрядные лампы остаются на сегодня лучшими: они дают самый яркий свет. Но если учитывать остальные факторы – цену, конструкцию фар и необходимость вспомогательных устройств – то и у других двух типов проявляются весьма весомые плюсы. Один тип получается более доступным, другой – более перспективным, третий можно сделать многофункциональным. Поэтому мы бы не стали говорить о том, что лучше – галогенки, ксенон и светодиоды в отдельности от конкретных фар и автомобилей. Собственно, мы и выбираем свет для автомобиля, а не как отдельный источник, не так ли?

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