Приближается сезон непогоды и короткого светового дня, а значит, нам снова придется включать ближний свет фар даже в дневное время. У нас еще есть время, чтоб подготовить к этому наши автомобили.

Согласно ПДД Украины, при движении за городом в период с 1 октября по 1 мая у автомобиля должен быть включен ближний свет фар. Мера эта в самом деле полезна для снижения аварийности, ведь машина с горящим “ближним” лучше видна на дороге. Однако, есть у езды днем с огнем и негативные моменты. О том, как нивелировать их, мы и поговорим.

Дневные ходовые огни DRL стали обязательными на всех европейских авто с 2011 г., в ШВеции – c 1977 г., в Канаде – с 1989. В США обязательного применения нет по сей день.

Ресурс ламп

Конечно, насколько лампочки дольше горят – настолько быстрее они выходят из строя. Понятно, что на безопасности экономить не стоит, но если вопрос финансов очень важен для вас, попробуйте покупать для ближнего света недорогие лампы. Ресурса мало-мальски приличных лампочек вам хватит на весь холодный сезон, а весной можно будет купить новый комплект, не дожидаясь, пока прежний начнет терять яркость или откажет в неподходящий момент.

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Только не поддавайтесь на уговоры торговцев купить no name галогенки высокой мощности (80 – 90 Вт вместо штатных 45/50 Вт) – из-за повышенного тепловыделения они часто так нагревают корпус фары и отражатель, что те выходят из строя. Другое дело – лампы повышенной отдачи (типа +50%, +100 % и т.п.) от известных производителей, которые умеют делать лампы с улучшенным световым потоком без повышения потребляемой мощности. Но такие стоят недешево, поэтому покупать их на один сезон безсмысленно.

Использование фар вместо фонарей ДХО сокращает ресурс ламп, поэтому важно правильно выбирать их. На фото: брендовая “галогенка” с UV-фильтром, качественная LED-лампа для стандартных “галогеновых” фар, дешевая лампа no name.

Ресурс оптики

Повод переживать за сокращение ресурса штатной оптики есть: даже у качественных машин пластиковые колпаки (стекла) стареют не только от “пескоструйки” дорожным мусором, но и из-за ультрафиолетовой составляющей света ламп и солнечных лучей. Конечно, рефлектор-отражатель может выйти из строя еще раньше, если использовать упомянутые выше контрафактные сверхмощные галогенки. А вот дорогие фирменные лампы делают из стекла с ультрафиолетовым фильтром, который бережет пластик от преждевременного старения. С другой стороны, при работе фар изнашиваются также устройства автоматической коррекции луча штатного ксенона, но на таких автомобилях как правило уже есть заводские ДХО – дневные ходовые огни (DRL) с LED-лампами.

Расход топлива

Электрическая энергия, питающая фару, имеет свой эквивалент, выраженный в бензине. Принимая в расчет мощность ламп ближнего света и габаритов в районе 100 – 130 Вт, затраты мощности двигателя на вращение генератора и теплотворную способность бензина, можно довольно точно высчитать необходимое для этого количество топлива. В бензиновом легковом автомобиле это будет около 0,1 л в час – умножьте на количество часов, проведенных в движении за 7 месяцев зимнего сезона… Поэтому еще раз напоминаем о покупке ламп стандартной мощности (именно потребляемой мощности, а не светоотдачи).

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Любая фара – выверенная оптическая система, спроектированная под конкретный тип лампы. Поэтому комплектация “неродными” лампами (LED или ксенон) должна быть испытана в лаборатории и сертифицирована под такое применение.

Как вариант – установить в фары специально для них предназначенные светодиодные лампы, которые более экономичны. Но качественные LED-лампы, с которыми обычная “галогеновая” фара сохраняет все свои характеристики, выпускает буквально одна-две компании, и стоят такие лампочки очень недешево. И если честно, то применение таких LED-ламп недопустимо с точки зрения украинского законодательства.

Забываем включать

Серьезная проблема для многих автомобилистов в том, что они забывают включать фары при выезде за город. Что сказать – нужно быть более собранным за рулем. Но есть один действенный рецепт: оснастить машину несложным устройством, которое обеспечит постоянную работу ближнего света при работающем двигателе. Сделать такой блок сможет любой грамотный автоэлектрик, а о его существовании никто кроме вас не будет догадываться. На лето систему можно отключать, вынув предохранитель.

Только 2 – 3 производителя в мире выпускают комплекты фонарей DRL, которые отвечают требованиям международного стандарта ЕЭК ООН (ЕСЕ R87). Контрафактные изделия no name помимо прочего крайне недолговечны.

Рекомендации Авто24

Каждый раз, говоря о езде в период с 1 октября по 1 мая с включенным ближним светом, мы не устаем напоминать водителям о возможности поберечь ресурс ламп, установив на машину фирменные DRL – дневные ходовые LED-огни. Это замечательное устройство, которое решает сразу все вышеперечисленные проблемы, но имеет два замечания. Во-первых, есть смысл покупать лишь действительно фирменное изделие с яркими (400–1200 кд) долговечными светодиодами. А во-вторых, формально любые нештатные ДХО оставляют полицейским повод для придирок, поскольку, согласно ПДД Украины, не являются штатным оборудованием автомобиля. Но брендовые комплекты DRL от производителей с мировым именем (а такие представлены и в Украине) поставляются в комплекте с документами, где есть ссылка на соответствие изделия нормам ЕЭК ООН (ЕСЕ R87) – на вдумчивых полицейских это производит впечатление.

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