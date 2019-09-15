Наближається сезон негоди і короткого світлового дня, а значить, нам знову доведеться включати ближнє світло фар навіть у денний час. У нас ще є час, щоб підготуватись до цього.

Згідно Правил дорожнього руху України, при русі за містом в період з 1 жовтня по 1 травня у автомобіля має бути ввімкнене ближнє світло фар. Захід цей справді корисний для зниження аварійності, адже машину з яскравим "ближнім" краще видно на дорозі. Однак, є в їзді вдень з вогнем і негативні моменти. Про те, як нівелювати їх, ми і поговоримо.

Денні ходові вогні DRL стали обов'язковими на всіх авто в Європі з 2011 р, в Швеції – з 1977 р, в Канаді – з 1989. А у США обов'язкового застосування немає донині.

Ресурс ламп

Авжеж, наскільки лампочки довше горять – настільки швидше вони виходять з ладу. Звичайно, на безпеці економити не варто, але якщо питання фінансів дуже важливе для вас, спробуйте купувати для ближнього світла недорогі лампи. Ресурсу більш-менш пристойних лампочок вам вистачить на весь холодний сезон, а навесні можна буде купити новий комплект, не чекаючи, поки колишній почне втрачати яскравість або відмовить в найбільш незручний момент.

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Тільки не піддавайтеся на вмовляння торговців купити “no name “галогенки високої потужності (80-90 Вт замість штатних 45/50 Вт) – через підвищене тепловиділення вони часто так нагрівають корпус фари і відбивач, що ті виходять з ладу. Інша справа – лампи підвищеної віддачі (типу +50%, +100% і т. п.) від відомих виробників, які вміють робити лампи з поліпшеним світловим потоком без підвищення споживаної потужності. Але такі коштують недешево, тому купувати їх на один сезон не варто.

Використання фар замість ліхтарів DRL скорочує ресурс ламп, тому важливо правильно вибирати їх. На фото: брендова "галогенка" з UV-фільтром, якісна LED-лампа для стандартних "галогенових" фар, дешева лампа no name.

Ресурс оптики

Привід переживати за скорочення ресурсу штатної оптики є: навіть у якісних машин пластикові ковпаки (скло) старіють не тільки від "піскоструйки" дорожнім сміттям, а й через ультрафіолетову складову світла ламп і сонячних променів. Звичайно, рефлектор-відбивач може вийти з ладу ще раніше, якщо використовувати згадані вище контрафактні надпотужні галогенки. А ось дорогі фірмові лампи роблять зі скла з ультрафіолетовим фільтром, який береже пластик від передчасного старіння. З іншого боку, при роботі фар зношуються також пристрої автоматичної корекції променя штатного ксенону, але на таких автомобілях як правило вже є заводські DRL – денні ходові вогні з LED-лампами.

Витрати палива

Електрична енергія, яка живить фару, має свій еквівалент, виражений в бензині. Беручи до уваги сумарну потужність ламп ближнього світла і габаритів в районі 100-130 Вт, витрати потужності двигуна на обертання генератора і теплотворну здатність бензину, можна досить точно вирахувати необхідну для цього кількість палива. У бензиновому легковому автомобілі це буде близько 0,1 л на годину – помножте на кількість годин, проведених в русі за 7 місяців зимового сезону... Тому ще раз нагадуємо про покупку ламп стандартної потужності (саме споживаної потужності, а не світловіддачі).

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Будь-яка фара – вивірена оптична система, спроектована під конкретний тип лампи. Тому комплектація "нерідними" лампами (LED або ксенон) повинна бути випробувана в лабораторії і сертифікована під таке застосування.

Як варіант – встановити в фари спеціально для них призначені світлодіодні лампи, які більш економічні. Але якісні LED-лампи, з якими звичайна "галогенова" фара зберігає всі свої характеристики, випускає буквально одна-дві компанії, і коштують такі лампочки дуже недешево. І якщо чесно, то застосування таких LED-ламп неприпустимо з точки зору українського законодавства.

Забуваємо включати

Серйозна проблема для багатьох автомобілістів в тому, що вони забувають включати фари при виїзді за місто. Що сказати – треба бути більш зібраним за кермом. Але є один дієвий рецепт: обладнати машину нескладним пристроєм, який забезпечить постійну роботу ближнього світла при працюючому двигуні. Зробити такий блок зможе будь-який грамотний автоелектрик, а про його існування ніхто крім вас не буде здогадуватися. На літо систему можна відключати, вийнявши запобіжник.

Тільки 2-3 виробника в світі випускають комплекти ліхтарів DRL, які відповідають вимогам міжнародного стандарту ЄЕК ООН (ЕСЕ R87). Контрафактні вироби no name крім іншого вкрай недовговічні.

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Щоразу кажучи про їзду в період з 1 жовтня по 1 травня з включеним ближнім світлом, ми не втомлюємося нагадувати водіям про можливість поберегти ресурс ламп, встановивши на машину фірмові DRL – денні ходові LED-вогні. Це чудовий пристрій, який вирішує відразу всі перераховані вище проблеми, але має два зауваження. По-перше, є сенс купувати лише дійсно фірмовий виріб з яскравими (400-1200 кд) довговічними світлодіодами. А по-друге, формально будь-які позаштатні DRL залишають поліцейським привід для чіпляння, оскільки, згідно з ПДР України, вони не є штатним устаткуванням автомобіля. Але брендові комплекти DRL від виробників зі світовим іменем (а такі представлені в Україні) поставляються в комплекті з документами, де є посилання на відповідність виробу нормам ЄЕК ООН (ЕСЕ R87) – на вдумливих поліцейських це справляє враження.

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