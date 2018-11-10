Встановити на машину ксенонове світло – здавалося б, що простіше? Та ось тільки чи потрібно? Обговоримо разом.

У свідомості багатьох водіїв ксенонові лампи – панацея від усіх нічних складнощів. На жаль, далеко не завжди це правда. І справа тут перш за все в конструктивній суті самих газорозрядних ламп.

Отже, те, що ми запросто називаємо ксеноном, це електрична дуга, наприклад, така, як в електрозварюванні, тільки приборкана, захована в скляну колбу.

Всі переваги газорозрядних ламп (т. зв. ксенону – на фото праворуч) можна реалізувати тільки в комплекті зі спеціальною оптикою

Дугу підпалює спеціальний блок, тому кожна лампа і комплектується додатковим модулем. Спочатку він подає на лампу високу напругу (близько 30 000 вольт), потім, коли дуга підпалюється, електроніка знижує напругу до робочої.

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Світло газорозрядних ламп яскравіше, ніж галогенових, але особливості ксенону такі, що йому потрібні свої, особливі фари. По-перше, нюанс в тому, що колба і вся лампа мають інші пропорції і габарити. По-друге, дуга ксенонової лампи набагато більша за розмірами, ніж спіраль розжарювання галогенки. А значить, вона не потрапляє в фокус оптичного елемента звичайних фар, створених під стандартні галогенові лампи.

Крім того, щоб ксенон не сліпив зустрічних і попутних водіїв, у фари мають бути спеціальні температуростійкі скло і рефлектор, причому останній повинен бути особливої геометрії. А ще необхідні омивач фар і система автоматичної стабілізації променя (якщо ксенон ставиться на ближнє світло).

Замість світла

В результаті, якщо вставити газорозрядну лампу в звичайну фару (як це найчастіше і робиться), промінь такого “гібрида” виходить мало того, що нерегульованим, так ще й не завжди сфокусованим, спрямованим чітко вперед. Для водія це означає, що дорога освітлюється гірше – пляма світла попереду на асфальті виходить хоч і більш яскравою, але найчастіше короткою, і як правило, неоднорідною, з темними “пропусками”. Крім того, через більшу яскравість і неконтрольовану форму променя зустрічні і попутні водії отримують осліплення – як на ближньому, так і на дальньому світлі.

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Ще один великий мінус самодіяльного ксенонового апгрейда в тому, що якісні комплекти ламп досить дорогі за мірками нашого ринку. А комплекти, що дозволяють змонтувати “ксенон” в звичайні фари, взагалі не випускаються всесвітньо визнаними виробниками світлотехніки – оскільки за європейськими мірками ця справа не зовсім законна.

Ксенонові лампи складно зробити високоякісними, тому вироби no name відрізняються недовговічністю і низькою надійністю

І тому такими “гібридами” займаються напівкустарні мануфактури, що дають продукцію відповідної якості. А неякісні лампи швидко змінюють колірну температуру (через старіння газу), тьмяніють або просто перегорають (через передчасне вигорання електродів). Якщо контрафактний блок розпалу видає не особливо стабільну напругу, лампа “закінчується” ще швидше, оскільки коливання напруги прискорюють знос електродів.

Якщо хочеться вразити всіх ксеноном, краще замість китайського комплекту поставити хороші галогенки з "ксеноновим" ефектом. І світло дійсно стане яскравішим. Аналогічний результат дають LED-лампи, які можна ставити у звичайну оптику

Рекомендація Авто24

Кожне світло хороше на своєму місці. Щоб чужорідна лампа – нехай навіть апріорі більш яскрава – краще освітлювала дорогу перед вашим автомобілем, потрібно забезпечити кілька умов. Ми не думаємо, що такі переробки виправдані, але без них реального ефекту ви не отримаєте. Тому на нашу думку краще привести в порядок штатні фари і використовувати в них якісні лампи, замінюючи їх новими, не чекаючи поки світло потьмяніє. Також потужне світло білого кольору, схоже на жаданий ксенон, дають LED-лампи, які до того ж можна ставити у “галогенову” оптику. Теоретично, сенс переходити на ксенон буде, якщо для вашої машини існують заводські ксенонові фари, і вам вдасться їх придбати в комплекті з хорошими лампами.

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