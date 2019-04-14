Если не горит всего лишь один наружный фонарь вашего автомобиля, риск попасть на нем в ДТП увеличивается многократно. Есть разные способы, как проверить работу светотехники – как сложные, так и как элементарные.

Вся наружная светотехника автомобиля делится ну ту, которая полезна в первую очередь его водителю, и ту, которая работает для других участников дорожного движения. Первое – это фары, второе – это сигнальные огни, как то – «поворотники», стоп- сигналы, «габариты», освещение номерного знака. И если проблемы «своих» световых приборов водитель замечает почти всегда без промедления, то следить за исправностью сигнальной светотехники нужно специально – то есть уделяя ей особое внимание.

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Как проверять наружные фонари автомобиля

Мы расставили возможные причины отказа одного из наружных фонарей по степени их вероятности.

Итак, почему не горит тот иной фонарь - стоп-сигнал, «габариты», «поворотник», подсветка номера?



Для замены лампы в заднем или переднем фонаре его часто требуется извлечь из гнезда. Точные инструкции ищите в заводской инструкции.

- Перегорела лампочка. Если все другие источники света на автомобиле работают без замечаний, скорее всего перегорела лампа. Инструкции по замене ламп в фонарях обычно есть в заводском руководстве по эксплуатации машины, но вы должны купить лампу нужного типоразмера и мощности.



Если один и тот же предохранитель переграет несколько раз подряд, значит, машина требует внимания профессионального электрика.

- Перегорел предохранитель. Если вместе с потухшим фонарем на автомобиле отказал еще какой-то еще электропотребитель, похоже, перегорел предохранитель (обычно на одном предохранителе «сидит» несколько электроцепей). Для решения вопроса важно найти сначала нужный блок (на борту их обычно несколько), а затем – именно перегоревший предохранитель. Это легче сделать, если есть заводской мануал.

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- Нарушен контакт в фонаре. Довольно частая причина для старых автомобилей, на которых коррозия пробирается в патроны ламп и на плату-основание светового прибора. Ржавчину нужно очистить механическим путем и при помощи универсальной смазки. Если пропала «масса», иногда ее легче «кинуть» заново, отдельным проводом.

- Неисправен выключатель, который управляет данной цепью. Как правило, все наружные фонари машины парные (редкое исключение – задний противотуманный фонарь и свет заднего хода). Поэтому если не горят обе лампы одной пары, есть основания разбираться с выключателем.

Контакты разъемов проводки окисляются из-за попавшей влаги, но часто их состояние ухудшается из-за возраста автомобиля.

- Нарушен контакт в разъемах проводки. Такая проблема встречается только на самых «уставших» экземплярах мало-мальски современных автомобилей.

Плохой контакт массы фонаря на кузов – частая причина отказа одной или нескольких ламп.

Как видно, вероятных причин отказа наружной светотехники немало. Как проверять ее работу? Делать это можно не только целенаправленно, с привлечением помощника, но и между делом. Например, наблюдая отражение стоп-сигналов на дверях гаража, или рассматривая свет своих габаритов или «поворотников» в хромированной отделке чужой машины, стоящей спереди вас в пробке.

Рекомендация Авто24

Не пренебрегайте любой простейшей проверкой, которая даст вам возможность убедиться, что внешняя светотехника вашей неновой машины в исправности. Старайтесь периодически следить за габаритами, «стопами» и «поворотниками». Ведь в случае каких-то дорожных происшествий или просто недоразумений отсутствие того или другого огня почти автоматически делает вас виноватыми.

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