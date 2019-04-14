Якщо не горить лише один зовнішній ліхтар вашого автомобіля, ризик потрапити в ДТП збільшується багаторазово. Є різні способи, як перевірити роботу світлотехніки – як складні, так і елементарні.

Вся зовнішня світлотехніка автомобіля ділиться ну ту, яка корисна в першу чергу водієві, і ту, яка працює для інших учасників дорожнього руху. Перша – це фари, друга – це сигнальні вогні, як то – “поворотники”, стоп-сигнали, “габарити”, освітлення номерного знака. І якщо проблеми “своїх” світлових приладів водій помічає майже завжди без зволікання, то стежити за справністю сигнальної світлотехніки потрібно спеціально – тобто приділяючи їй особливу увагу.

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Як перевіряти зовнішні ліхтарі автомобіля

Ми розставили можливі причини відмови одного із зовнішніх ліхтарів за ступенем їх ймовірності. Отже, чому не горить той чи інший ліхтар, стоп-сигнал, “габарити”, “поворотник”, підсвітка номера?

Для заміни лампи в задньому або передньому ліхтарі його часто потрібно витягти з гнізда. Детальні інструкції шукайте в заводській інструкції.

Перегоріла лампочка. Якщо всі інші джерела світла на автомобілі працюють без зауважень, швидше за все перегоріла лампа. Інструкції з заміни ламп в ліхтарях зазвичай є у заводській інструкції з експлуатації машини, але ви повинні купити лампу потрібного типорозміру і потужності.

Якщо один і той же запобіжник “летить” кілька разів поспіль, отже машина вимагає уваги професійного електрика

Перегорів запобіжник. Якщо разом з погаслим ліхтарем на автомобілі відмовив ще якийсь з електроспоживачів, схоже, перегорів запобіжник (зазвичай на одному запобіжнику “сидить” кілька електроланок). Для вирішення питання важливо знайти спочатку потрібний блок (на борту їх зазвичай кілька), а потім саме перегорілий запобіжник. Це легше зробити, якщо є заводський мануал.

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Порушений контакт в ліхтарі. Досить часта причина для старих автомобілів, на яких корозія пробирається в патрони ламп і на плату світлового приладу. Іржу потрібно очистити механічним шляхом і за допомогою універсального мастила. Якщо пропала “маса”, іноді її легше "кинути" заново, окремим проводом.

Несправний вимикач, який керує цим ланцюгом. Як правило, всі зовнішні ліхтарі машини парні (рідкісне виключення – задній протитуманний ліхтар і світло заднього ходу). Тому якщо не горять обидві лампи однієї пари, є підстави розбиратися з вимикачем.

Контакти роз'ємів проводки окислюються через вологу, але часто їх стан погіршується через вік автомобіля

Порушений контакт в роз'ємах проводки. Така проблема зустрічається тільки на самих "втомлених" екземплярах сучасних автомобілів.

Поганий контакт маси ліхтаря на кузов – часта причина відмови однієї або декількох ламп

Як видно, ймовірних причин відмови зовнішньої світлотехніки чимало. Як перевіряти її роботу? Робити це можна не тільки цілеспрямовано, із залученням помічника, але і між справою. Наприклад, спостерігаючи відображення стоп-сигналів на дверях гаража, або розглядаючи світло своїх габаритів або "поворотників" в хромованому оздобленні чужої машини, що стоїть спереду вас в тянучці.

Рекомендація Авто24

Не нехтуйте будь-якою найпростішою перевіркою, яка дасть вам можливість переконатися, що зовнішня світлотехніка вашої не дуже нової машини в справності. Намагайтеся періодично стежити за габаритами, “стопами” і “поворотниками”. Адже в разі якихось дорожніх пригод або просто непорозумінь відсутність того чи іншого вогню майже автоматично робить вас винними.

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