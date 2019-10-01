З сьогоднішнього дня і до самого травня за містом потрібно їздити з ближнім світлом фар в будь-який час доби. Що найголовніше для водія в цьому питанні?

З міркувань безпеки водіям продиктовано включати ближнє світло фар (або ходові вогні) на заміській дорозі в осінньо-зимовий сезон. Автомобіль з увімкненим світлом краще помітний на дорозі в умовах слабкої освітленості, характерних для холодної пори.

В нашій країні все ще чимало автомобілів, не оснащених штатними ходовими вогнями.

За великим рахунком, правило стосується тільки водіїв машин без DRL – денних ходових вогнів (ДХВ). І найголовніше для них при цьому – не забувати включати фари, коли автомобіль перетинає міську межу.

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Однак, багато хто забуває це робити, що призводить як мінімум до штрафів з боку поліції. Тому деякі водії в зимовий сезон їздять "з фарами" і в місті. В принципі це непогане рішення, яке може призвести, втім, до недозаряду акумулятора – в умовах щільного міського трафіку енергії генератора не завжди вистачає на одночасне забезпечення фар, опалювача, обігріву скла і сидінь. З цим можна змиритися, якщо є можливість періодично, приблизно раз на тиждень, заряджати АКБ від гаражного зарядного пристрою.

Ще один варіант проти забудькуватості – встановити на автомобіль нештатні ДХВ. Відразу скажемо, що по-перше, це повинні бути фірмові вироби, що відповідають правилам ЄЕК ООН (ЕСЕ R87) з яскравістю 400-800 кд і довговічними світлодіодами. А по-друге, українські ПДР вважають законними в даному випадку тільки штатні фари ближнього світла і тільки штатні ходові вогні.

Комплект хороших DRL – найкращий варіант для дооснащення автомобіля ходовими вогнями, але на жаль, офіційно вони не визнані українськими ПДР.

З досвіду журналістів Авто24, в деяких випадках вдається уникнути штрафу за використання нештатних ДХВ замість ближнього світла за допомогою мануала до комплекту DRL, де є відмітка про відповідність вищезгаданим нормам ЄЕК ООН (ЕСЕ R87). Нагадаємо, що сучасні ДХВ використовують світлодіоди, які крім іншого допомагають економити паливо.

Нарешті, щоб не забути включати фари при виїзді за місто вдень, можна встановити в систему електрообладнання нескладний пристрій, яке буде автоматично включати ближнє світло при працюючому двигуні.

Рекомендація Авто24

Трохи дивно жити в XXI столітті і потрапляти на штраф через те, що ви щось забули включити. Довіртеся нарешті автоматиці, вибирайте будь-який спосіб, щоб ваші фари або ходові вогні запалювалися без вашої участі.

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