Инспекторы по парковке массово выписывают "заочные" штрафы владельцам неправильно припаркованных авто. А украинские водители учатся противодействовать таким штрафам, пользуясь зарубежным опытом. Удастся ли это им? Разберем один из "лайфхаков".

В России практика "заочного" сбора штрафов за нарушение правил парковки действует уже давно и местные водители для избежания ответственности просто снимают номера со своих авто и кладут их в багажник. Ведь формально запрещено лишь ездить без номеров, а парковаться – можно. Пройдет ли этот “фокус” в Украине?

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Как оказалось, на автомобиль без номерных знаков Инспектор по парковке действительно не сможет оформить "заочное" постановление. Ведь он не в состоянии идентифицировать данное транспортное средство и найти в базах данных его владельца. Но Инспектор имеет полное право забрать авто на штрафплощадку – это прописано в украинском законодательстве. И наличие или отсутствие номеров не имеет никакого значения, ведь инспекторы с парковки имеют право оформить эвакуацию любого авто, которое нарушает правила парковки.

Начальник киевской Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин рассказал об алгоритме действий Инспекторов в случае обнаружения авто без номерных знаков, припаркованного с нарушением правил: "Если обнаружено авто без номерных знаков, Инспектор по парковке вызывает Патрульную полицию и эвакуатор, который вывозит авто на штрафплощадку Главка Национальной полиции", – сообщает г-н Рахматуллин.

Следовательно, отсутствие номерных знаков на авто действительно сможет уберечь от "заочного" штрафа за нарушение правил парковки. Но никак не поможет в случае эвакуации за неуплату парковки или нарушения правил парковки. А стоимость принудительной эвакуации и стоянки на штрафплощадке в несколько раз больше, чем штраф за неправильную парковку – 255-510 грн. Таким образом, опыт хитрых россиян, которые не хотят платить за парковку, не может быть внедрен в Украине.

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