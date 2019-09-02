Украинских владельцев авто начали заочно штрафовать за неправильную парковку. Талоны о нарушении ПДД и неоплаченной стоянке парковочные инспекторы просто оставляют под лобовым стеклом автомобилей.

Нарушителю сообщают, какой пункт правил он нарушил, сумму штрафа, имя инспектора с парковки, который выписал штраф и др. При этом инспекторов мало волнует, кто именно был за рулем во время нарушения - штраф выписывают на владельца транспортного средства (или "правильного пользователя").

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Талон о нарушении выступает одновременно и квитанцией, по которой водитель, при желании, может оплатить штраф. Если оплатить ее в течение 10 дней со дня нарушения, то санкция уменьшится на 50%. Если же не сделать этого в течение месяца, с нарушителя потребуют штраф в двойном размере. Для обжалования штрафа также отведено 10 дней.

У юристов такой вид дистанционного наказания вызывает сомнения. По их словам, такой штраф можно легко обжаловать в суде. Ведь постановление должно выписываться не на автомобиль и не на его юридического владельца, а непосредственно на водителя, который совершил правонарушение.

"Еще со времен "писем счастья" (когда нарушителям скоростного режима по почте приходили фото с дорожных камер вместе со штрафами) есть постановление Конституционного суда о персональной ответственности, где говорится, что нужно штрафовать именно человека, который нарушил ПДД. Но это может быть и не собственник автомобиля, ведь машиной может управлять другое лицо", – отметил автоюрист Вадим Володарский.