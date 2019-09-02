Українських власників авто почали заочно штрафувати за неправильне паркування. Талони про порушення ПДР і неоплаченої стоянці паркувальні інспектори просто залишають під лобовим склом автомобілів.

Порушнику повідомляють, який пункт правил він порушив, суму штрафу, ім'я інспектора з паркування, який виписав штраф і ін. При цьому інспекторів мало хвилює, хто саме був за кермом під час порушення - штраф виписують на власника транспортного засобу (або "належного користувача").

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Талон про порушення виступає одночасно і квитанцією, по якій водій, при бажанні, може оплатити штраф. Якщо оплатити її на протязі 10 днів з дня порушення, то санкція зменшиться на 50%. Якщо ж не зробити цього протягом місяця, з порушника зажадають штраф у подвійному розмірі. Для оскарження штрафу також відведено 10 днів.

У юристів такий вид дистанційного покарання викликає сумніви. За їх словами, такий штраф можна дуже легко оскаржити в суді. Адже постанова повинна виписуватися не на автомобіль і не на його юридичного власника, а безпосередньо на водія який вчинив правопорушення.

"Ще з часів "листів щастя " (коли порушників швидкісного режиму поштою приходили фото з дорожніх камер разом зі штрафами) є ухвала Конституційного суду про персональну відповідальність, де говориться, що потрібно штрафувати саме людину, яка порушила ПДР. Але це може бути і не власник автомобіля, адже машиною може керувати інша особа", - зауважив автоюрист Вадим Володарський.