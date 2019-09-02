Полисы "автогражданки" в сентябре больше всего подорожают для владельцев "евроблях" и жителей поселков-сателлитов крупных городов.

Меньше чем через месяц в Украине подорожают полисы "автогражданки" – обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Многим автовладельцам приходится платить больше за автостраховку, а для пользователей "евроблях" она может вырасти почти вдвое.

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Отчасти утешением может служить тот факт, что одновременно растут и размеры страховых выплат – денежных компенсаций владельцам полисов, которые пострадали в ДТП. "Факты" разбирались в основных деталях, меняющих сферу страхования ОСАГО.

В среднем цена полиса вырастет на 10-20 процентов

Нововведения, которые вступят в силу с 21 сентября 2019 года, оговоренные распоряжением Нацкомфинуслуг №? 538 от 09.04.2019 года "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты по вопросам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Детально разъяснить их особенности мы попросили бизнес-партнера генерального представительства одной из страховых компаний.

- В связи с чем было принято решение повысить стоимость полисов и увеличить размеры страховых выплат?

- По оценкам Моторного страхового бюро Украины (МТСБУ), на сегодняшний день в 5-7 процентах страховых случаев причиненные убытки превышают действующие страховые лимиты. Именно поэтому было принято решение об увеличении этих лимитов, что позволит полнее компенсировать убытки при авариях и исключить случаи недоплат. В связи с принятым распоряжением Нацкомфинуслуг новые лимиты составят 130 тысяч гривен за ущерб имуществу (повреждение транспортных средств в ДТП) и 260 тысяч гривен по ущербу жизни и здоровью пострадавших в авариях.

Напомню, сейчас максимальный размер компенсации составляет 100 тысяч гривен и 200 тысяч гривен соответственно. Предыдущее увеличение максимальных лимитов выплат произошло в начале 2016 года. И тогда они увеличились сразу вдвое.

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По статистике, львиная доля выплат по "автогражданке" приходится на ущерб имуществу, а возмещение вреда жизни и здоровью происходит только в каждом десятом случае. Так, по данным Нацполиции, в 2018 году в результате ДТП пострадали 30 тысяч 800 человек, при этом страховые выплаты за вред жизни и здоровью получили только 3 тысячи 300 из них. Дело в том, что выплата по здоровью возможна только в случае вступления в силу обвинительного решения суда, а за нанесение телесных повреждений средней тяжести и более предусмотрена уже уголовная ответственность. Поэтому чаще всего стороны пытаются решить ситуацию "полюбовно", и виновник ДТП сам оплачивает пострадавшему лечение.

- Насколько увеличится стоимость страховых полисов?

- Чтобы компенсировать увеличение лимитов страховых выплат Нацкомфинуслуг изменила корректирующие коэффициенты, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО, хотя базовый платеж остался прежним – 180 гривен. Изменится принцип определения коэффициентов. На сегодня ключевым является место регистрации автомобиля, а по новым правилам они будут рассчитываться, исходя из места регистрации и проживания владельца.

В связи с этим в первую очередь подорожание почувствуют жители пригородов Киева – Броваров, Борисполя, Бучи, Вышгорода, Ирпеня и других. Вырастет и цена страховки для автовладельцев из Днепра, Львова, Одессы и Харькова. В среднем она вырастет на 10-20 процентов. Но сильнее всего подорожание ударит по владельцам так называемых "евроблях" – поскольку у них нет регистрации в Украине, на сегодня их чаще всего страхуют по тарифу пограничной зоны, то есть небольших городов с минимальным корректирующим коэффициентом. Несмотря на это "автогражданка" для них обходилась в 1,5-2 раза дешевле, чем, например, для автомобилей, зарегистрированных в Киеве.

"Для электромобилей предусмотрена скидка"

- Предусмотрены ли какие-то скидки при оформлении полисов "автогражданки"? Например, за безаварийную езду.

- Действительно, за безаварийную езду предусмотрена скидка в размере 10 процентов от стоимости полиса ОСАГО. Хотя получить ее будет нелегко. Во-первых, для этого водителю нужно будет подтвердить, что он не попадал в ДТП в течение десяти лет. А во-вторых, что еще проблематичнее, все это время он должен страховать ответственность в одной и той же компании.

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Гораздо легче будет получить также скидку в размере десяти процентов при оформлении так называемого электронного полиса "автогражданки". Для этого водителю не нужно лично ехать в страховую компанию – достаточно будет самостоятельно заполнить соответствующую форму на ее интернет-сайте или же скинуть все необходимые данные сотруднику компании. Оплата электронного полиса также осуществляется по безналичному расчету. Дальше, если водителя остановит полиция, ему можно будет показать электронный полис на экране своего смартфона. Мы советуем своим клиентам на всякий случай распечатать бумажную копию полиса – ее также можно предъявлять правоохранителям (это пригодится, если, например, разрядится телефон или в полиции в отдаленной местности не будет возможности проверить наличие договора по имеющимся базам данных).

Напомню, что использование электронного полиса стало возможным благодаря изменениям в Правила дорожного движения, вступившим в силу в марте 2019 года, сравняли бумажную и электронную версии полиса ОСАГО.

Отмечу, что 10-процентная скидка предусмотрена на оформление "автогражданки" владельцами электромобилей.

- Один из основных вопросов, интересующих владельцев автотранспорта, имеющих страховые полисы, – в какие сроки они смогут получить компенсацию в случае нанесения ущерба машине?

- Согласно статье 36 Закона Украины "Об обязательном страховании" страховая компания обязана в течение 15 дней со дня согласования размера страхового возмещения с лицом, которое имеет право на получение возмещения, но не позднее 90 дней с дня получения заявления о страховое возмещение, выплатить его или отказать . Если страховая компания не платит дольше трех месяцев, владелец машины имеет право обратиться в суд. И за каждый день просрочки выплаты возмещения по вине компании платится пеня из расчета двойной учетной ставки НБУ, действующей в течение периода, за который начисляется пеня.

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Таковы нормы действующего законодательства. Но на практике по итогам первого квартала 2019 года средний срок урегулирования составляет около 70 дней. Быстрее других участников страхового рынка выплачивают компании-члены проекта "Прямое урегулирование". Напомню, что проект был запущен в конце 2015 года, а его суть заключается в том, что, если оба участника ДТП имеют полисы страховщиков - членов проекта "Прямое урегулирование", потерпевший имеет право выбирать, где получать выплату в той страховой компании, где он покупал свой полис "автогражданки" или в компании, выдавшей полис виновнику ДТП. Как правило, "свои" компании выплачивают клиентам значительно быстрее по прямому урегулированию. Где-то в течение 40 дней.

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