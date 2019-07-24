Без выполнения этих действий страховая компания может задержать выплату средств. Поэтому при наступлении страхового случая нужно действовать в соответствии с указанным порядком с соблюдением указанных сроков.
Юристы считают, что страховая компания имеет следующие сроки для определенных действий:
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1 О ДТП в страховую компанию сообщить безотлагательно (3 дня)
2 Подано заявление в страховую компанию о возмещении (30 дней)
3 Получение выплаты или отказа в выплате (90 дней)
4 Иск в суд к страховой с требованием выплатить средства (3 года)
5 Получение страховых выплат по решению суда (немедленно)