Стив МакМанус занял пост старшего директора, но в каком секторе – пока не ясно.

Бывший вице-президент Tesla по инжинирингу Стив МакМанус перешел на работу в Apple, чтобы стать во главе команды по разработке дизайна для беспилотника.

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По данным Bloomberg МакМанус работал над интерьерами и частично экстерьерами Tesla. Аналогичные обязанности на него были возложены в проекте Aston Martin Lagonda. Еще раньше МакМанус успел поработать в Jaguar Land Rover и Bentley, а с Tesla сошелся в 2015 году.

TechCrunch связывает новое назначение в Apple с возобновлением работы над беспилотником: в начале 2019 года в компанию вернулась группа из 200 сотрудников, ранее принимавших участие в проекте. Представитель Apple заявил, что “собрана команда талантливых инженеров и сейчас она работает над системами автономного вождения и смежными технологиями”.

В апреле 2019 года стало известно, что Apple запатентовала систему терморегулирования для силовых установок электромобилей и гибридов. Она состоит из нескольких подсистем и контуров: контур с хладагентом, контур нагрева, контур охлаждения, контур батареи и контур силовой установки. Каждая из подсистем имеет теплообменник, связанный с другим контуром, который обеспечивает их избирательный нагрев или охлаждение.

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