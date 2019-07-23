Стів МакМанус зайняв пост старшого директора, але в якому секторі – поки не ясно.

Колишній віце-президент Tesla з інжинірингу Стів МакМанус перейшов на роботу в Apple, аби стати на чолі команди з розробки дизайну для безпілотника.

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За данними Bloomberg МакМанус працював над інтер'єрами та частково екстер'єрами Tesla. До цього аналогічні обов’язки на нього були покладені в проекті Aston Martin Lagonda. Ще раніше МакМанус встиг попрацювати в Jaguar Land Rover та Bentley, а з Tesla зійшовся у 2015 році.

TechCrunch пов'язує нове призначення в Apple з відновленням роботи над безпілотником: на початку 2019 року в компанію повернулася група з 200 співробітників, що раніше брали участь в проекті. Представник Apple заявив, що “зібрана команда талановитих інженерів і зараз вона працює над системами автономного водіння і суміжними технологіями”.

У квітні 2019 року стало відомо, що Apple запатентувала систему терморегулювання для силових установок електромобілів і гібридів. Вона складається з декількох підсистем і контурів: контур з холодоагентом, контур нагріву, контур охолодження, контур батареї і контур силової установки. Кожна з підсистем має теплообмінник, пов'язаний з іншим контуром, який забезпечує їх виборчий нагрів або охолодження.

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